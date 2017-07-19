Electrolux: Urso, a tavolo ci aspettiamo da proprieta' un buon piano di investimenti

E sostenibile. "Noi accompagneremo con tutti gli strumenti" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - "Il tavolo su Electrolux si riunira' tra due settimane e in quell'occasione ci aspettiamo che la proprieta' presenti un buon piano industriale di investimenti e sostenibili nel tempo e, ove cio' fosse, non lo accompagneremo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione". Lo ha dichiarato a Parigi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, prima dell'apertura dei lavori della riunione dei ministri del G7 dedicata a Digitale e Tecnologie. Urso ha sottolineato di aver portato il tema del settore a Bruxelles "per chiedere che anche l'elettrodomestico sia considerato un settore strategico come l'auto che ci consenta cosi' di realizzare una strategia europea, un piano per l'elettrodomestico che possa incentivare e supportare gli investimenti e l'innovazione, garantire condizioni di parita' rispetto alla concorrenza sleale e all'invasione di prodotti asiatici: insomma di fare una politica a tutela per rafforzare questa importante industria europea".

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(RADIOCOR) 29-05-26 09:22:40 (0182) 5 NNNN