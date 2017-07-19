Electra: consolida presenza in Italia, con Pnrr investiti 7 mln per 338 punti ricarica

Aggiudicato bando per entrare anche in rete autostradale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Electra, societa' specializzata nella ricarica ultraveloce dei veicoli elettrici, consolida la presenza in Italia attraverso i fondi Pnrr, con circa 7 milioni di euro di risorse utilizzate per l'installazione, tra l'inizio del 2025 e il 30 giugno 2026, di 169 colonnine, equivalenti a 338 punti di ricarica ultraveloce, con una potenza tra i 300 e i 600 kW, in 11 regioni italiane. A questo sviluppo si aggiunge l'espansione della rete lungo le autostrade italiane: Electra si e' aggiudicata tre bandi per la realizzazione delle sue prime stazioni autostradali in Piemonte lungo la A4 Milano-Torino e in Liguria lungo la A10 Genova-Ventimiglia. Le infrastrutture, che saranno completate entro la prima meta' del 2027, comprenderanno complessivamente 12 punti di ricarica, con una potenza fino a 600 kW per colonnina. In condizioni ottimali, sara' possibile portare la batteria di un veicolo elettrico fino all'80% di carica in circa 10 minuti. Ad oggi Electra conta sul territorio italiano 82 stazioni di ricarica ultraveloce, distribuite per l'85,4% al Nord, l'11% al Centro e il 3,7% al Sud e Isole. "Il Pnrr ha rappresentato per Electra un'importante leva per accelerare lo sviluppo della nostra rete di ricarica ultraveloce in Italia. In circa un anno e mezzo abbiamo trasformato le risorse assegnate in oltre 300 punti di ricarica, con interventi che hanno interessato diverse regioni italiane", ha detto Eugenio Sapora, general manager di Electra Italia.

Il futuro dell'azienda e' chiaro: "Continuare a crescere mantenendo lo stesso ritmo di espansione da qui al 2030, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mercato della ricarica ultraveloce, attraverso una presenza capillare che copra sia le aree urbane sia i principali assi extraurbani del nostro Paese', ha aggiunto Sapora.

Ars

(RADIOCOR) 16-09-26 13:48:38 (0378) 5 NNNN