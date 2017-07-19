Edp: con Luxe per impianto fotovoltaico nel settore dell'alluminio
Progetto da 1,3 MWp in Abruzzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 gen - Edp, tramite Edp Energia Italia, ha siglato una partnership strategica con Luxe Coat, realta' di riferimento nel settore dell'alluminio specializzata nella verniciatura continua delle leghe. In base all'accordo, spiega una nota, Edp realizzera' un impianto fotovoltaico da 1,3 MWp presso la sede di Luxe Coat a Bazzano (L'Aquila), consentendo all'azienda di decarbonizzare una parte significativa delle proprie attivita' produttive. Il progetto fotovoltaico produrra' circa 1,6 GWh di energia pulita all'anno, coprendo una quota del fabbisogno elettrico dello stabilimento ed evitando l'emissione di quasi 700 tonnellate di CO2 ogni anno, pari alla capacita' di assorbimento di oltre 4.000 alberi.
L'entrata in esercizio dell'impianto e' prevista per la seconda meta' del 2026 e rappresentera' una tappa fondamentale nel piu' ampio percorso di decarbonizzazione di Luxe Coat.
