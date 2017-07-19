Edmond de Rothschild: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec, quattro domande - PAROLA AL MERCATO

di Manuel Maleki* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Un divorzio politico piu' che uno shock petrolifero - Per comprendere la logica degli Emirati, occorre tornare indietro di un decennio. Fin dai primi anni 2010, Abu Dhabi ha avviato un vasto programma volto ad ampliare la propria capacita' produttiva attraverso la compagnia petrolifera nazionale, l'ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). La capacita' installata e' passata da circa 3 milioni di barili al giorno a quasi 5 milioni oggi. Questo sforzo di investimento riflette una convinzione condivisa da molti produttori del Golfo: in un mondo in cui la transizione energetica riduce gradualmente il valore futuro degli idrocarburi, il tempo gioca a sfavore dei venditori. E' preferibile monetizzare le riserve oggi, mentre la domanda rimane forte, piuttosto che lasciarle nel sottosuolo in nome di una disciplina collettiva i cui benefici futuri sono incerti. Questa e' la logica del cosiddetto ''ultimo produttore rimasto in campo'.

Abu Dhabi ha scelto da che parte stare e intende monetizzare il proprio petrolio nel breve termine. Questa strategia si e' scontrata frontalmente con quella difesa dall'Arabia Saudita all'interno dell'OPEC+. A partire dalla crisi pandemica del 2020, l'Arabia Saudita ha perseguito una rigorosa gestione dell'offerta al fine di mantenere i prezzi a livelli compatibili con il finanziamento della propria trasformazione economica interna. Questa politica ha stabilizzato i ricavi dei produttori, ma ha anche lasciato inutilizzata una parte significativa della capacita' produttiva che gli Emirati Arabi Uniti hanno sviluppato a costi elevati. Le tensioni emerse durante i negoziati dell'OPEC+ del 2021 avevano gia' messo in luce questa frattura. Ufficialmente, il dibattito riguardava le metodologie di calcolo delle quote. In realta', rifletteva due visioni incompatibili: mentre Riyadh cerca di massimizzare il prezzo al barile, Abu Dhabi punta a massimizzare i volumi. Questi due obiettivi possono coesistere fintanto che il mercato e' sufficientemente ampio.

Divergono pero' quando la disciplina del cartello richiede sacrifici asimmetrici. L'uscita degli Emirati Arabi Uniti non e' quindi una rottura improvvisa. E' il culmine logico di un'evoluzione in atto da diversi anni, che contrappone due approcci concorrenti: un obiettivo di prezzo contro un obiettivo di volume.

I limiti dell'impatto sul mercato petrolifero - La teoria dei cartelli ci insegna che un membro che abbandona tale organizzazione puo' adottare uno dei due comportamenti seguenti: aumentare la produzione per conquistare quote di mercato a scapito degli ex partner oppure continuare a produrre liberamente, beneficiando al contempo del sostegno ai prezzi fornito dai membri rimanenti. Le uscite dell'Angola nel 2024, dell'Ecuador nel 2020, del Qatar nel 2019 e dell'Indonesia nel 2016 suggeriscono che, nel breve termine, venga spesso adottata la seconda opzione. Gli Emirati Arabi Uniti producono attualmente tra i 3,2 e i 3,5 milioni di barili al giorno, pari a circa il 3% dell'offerta globale. Il loro potenziale di produzione aggiuntivo e' stimato tra 1 e 1,5 milioni di barili al giorno. In un mercato con un consumo superiore a 105 Mbd, e in cui i tagli volontari alla produzione dell'OPEC+ hanno superato i 5 milioni di barili al giorno dal 2023, questa eccedenza potenziale rappresenta solo un aggiustamento marginale. Inoltre, qualsiasi aumento della produzione sarebbe necessariamente graduale. I vincoli logistici, contrattuali e di manutenzione limitano la velocita' con cui e' possibile attivare nuova capacita'.

Va inoltre ricordato che la formazione del prezzo del petrolio dipende da fattori ben piu' determinanti rispetto alla produzione degli Emirati: le esportazioni iraniane, l'andamento della domanda cinese, la politica commerciale statunitense, i livelli delle scorte globali e, soprattutto, la capacita' di riserva che l'Arabia Saudita e' in grado di mobilitare rapidamente. Con circa 3 Mbd prontamente disponibili, Riyadh da sola detiene un volume di capacita' di riserva superiore all'intero potenziale aggiuntivo di Abu Dhabi. Il mercato continuera' quindi a guardare innanzitutto all'Arabia Saudita. Per gli investitori, la vera domanda non e' se gli Emirati Arabi Uniti produrranno qualche centinaio di migliaia di barili in piu' nei prossimi trimestri. Si tratta piuttosto di capire se questa decisione indebolira' in modo duraturo la coesione tra i produttori e se altri membri potrebbero un giorno seguire la stessa strada.

*Ph.D. Deputy Director, Economist - United States & Commodities di Edmond de Rothschild Red-.

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