Edmond de Rothschild: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec; 4 domande - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Un' OPEC indebolita, un' OPEC+ piu' sotto pressione - La storia delle uscite dall'OPEC e' piu' lunga di quanto spesso si pensi.

L'Indonesia se n'e' andata nel 2016, il Qatar nel 2018, l'Ecuador nel 2019 e l'Angola nel 2023. In ogni caso, la logica era identica: la preferenza per il presente rispetto al futuro. Come sintetizzo' Keynes nella sua famosa frase: 'Nel lungo periodo, saremo tutti morti'. I vincoli di bilancio immediati hanno avuto la meglio sui benefici collettivi derivanti dalla disciplina del cartello. Il costo del contenimento della produzione era diventato politicamente o economicamente insostenibile. Il caso degli Emirati e' diverso. Abu Dhabi non sta lasciando l'OPEC a causa di vincoli di bilancio. Se ne va per scelta strategica, disponendo sia delle risorse finanziarie che delle capacita' tecniche necessarie per assumersi tale scelta. E' un'uscita che nasce dalla forza, non dalla debolezza. Ed e' proprio questo che rende le sue conseguenze istituzionali piu' significative. Crea un precedente di nuovo tipo.

L'Iraq e il Kazakistan si trovano in una posizione strutturalmente paragonabile a quella degli Emirati Arabi Uniti: ingenti investimenti nella capacita' produttiva, crescente frustrazione nei confronti dei meccanismi di assegnazione delle quote e una tentazione sempre piu' forte di liberarsi da una disciplina il cui costo ritengono eccessivo. Tuttavia, e' importante notare che l'Iraq non possiede ne' la stabilita' politica ne' la solidita' finanziaria degli Emirati Arabi Uniti. Se un membro cosi' centrale come Abu Dhabi puo' uscire senza provocare un crollo del mercato, la questione sorgera' inevitabilmente a Baghdad e ad Astana. Paradossalmente, tuttavia, l'uscita degli Emirati Arabi Uniti potrebbe rafforzare la posizione dell'Arabia Saudita nel breve termine. L'organizzazione perde uno dei suoi membri piu' influenti, ma anche uno di quelli che contestavano piu' spesso le decisioni sulle quote.

L'OPEC+ rappresenta ancora quasi il 45% della produzione globale e oltre il 60% delle esportazioni di greggio.

La maggior parte della capacita' produttiva di riserva rimane concentrata all'interno del gruppo e l'asimmetria di potere tra Riyadh e gli altri membri non e' scomparsa. L'OPEC ne esce simbolicamente indebolita. Tuttavia, l'OPEC+ rimane l'attore centrale nel mercato petrolifero globale. Cio' che e' cambiato e' che la sua coesione interna e' diventata una variabile che merita un attento monitoraggio.

Se non ora quando? - Nel breve termine, i mercati hanno pochi motivi di preoccupazione. Le capacita' aggiuntive degli Emirati Arabi Uniti sono ben note, la loro messa in campo sara' graduale e solo l'Arabia Saudita conserva i mezzi per influenzare i prezzi nel breve termine attraverso azioni unilaterali. Gli effetti immediati sull'offerta globale rimarranno quindi limitati. Ma ridurre questa decisione alla sola dimensione petrolifera sarebbe un errore. Cio' che rivela l'uscita degli Emirati Arabi Uniti e' l'ingresso del Golfo in una nuova fase della sua storia. Il periodo in cui Abu Dhabi e Riyadh condividevano una visione largamente convergente sul petrolio, sugli affari regionali e sui modelli di sviluppo economico sta gradualmente svanendo. Al suo posto sta emergendo una competizione multidimensionale per il capitale, le imprese, le infrastrutture e l'influenza regionale. Il petrolio e' solo uno dei tanti campi di battaglia.

E se altri membri dell'OPEC+ dovessero seguire lo stesso percorso, la capacita' collettiva dei produttori di coordinarsi ne risentirebbe in modo duraturo. Uno scenario del genere non e' imminente, ma non e' piu' impensabile. Il problema non e' l'uscita degli Emirati Arabi Uniti oggi. Il problema e' cio' che ci dice sul Golfo di domani e sulla crescente fragilita' degli equilibri su cui si e' fondata per decenni la governance del mercato petrolifero. Perche' in un sistema in cui gli interessi nazionali divergono, la disciplina collettiva alla fine cede il passo. La domanda non e' mai se, ma quando.

*Ph.D. Deputy Director, Economist - United States & Commodities di Edmond de Rothschild "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 28-06-26 16:33:47 (0335) 5 NNNN