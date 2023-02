Edmond de Rothschild AM: stessa Fed ma con un Powell diverso - PAROLA AL MERCATO

di Nicolas Leprince * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 feb - Il meeting della Fed di ieri era come sempre molto atteso. Il recente contesto dell'economia statunitense mostra indicatori di attivita' in rallentamento, un mercato del lavoro ancora dinamico e dati sull'inflazione inferiori alle previsioni della Fed stessa. Da notare che questa volta la Fed non ha aggiornato le proprie previsioni di inflazione o di crescita, cosa che fara' il prossimo marzo.

Tuttavia e' stata la conferenza di Powell a fornire il maggior numero di informazioni sulla lettura attuale della Fed, pur senza una previsione economica aggiornata.

L'evoluzione delle condizioni finanziarie, che si sono allentate parecchio dall'ottobre 2022, non rappresenta un problema perche' secondo la Fed sono ancora sufficientemente restrittive, soprattutto con tassi reali positivi su tutta la curva. Inoltre Powell ha citato 10 volte durante il Q&A che le forze "disinflazionistiche" sono attive: aumento dei prezzi dei beni durevoli alle nostre spalle, fattori ribassisti del mercato immobiliare davanti a noi. A suo avviso, questo conferma che l'inflazione rallentera', con una continua cautela sul fronte del mercato del lavoro. Infine, per quanto riguarda le divergenze di opinione tra i mercati finanziari e la Fed su un possibile taglio dei tassi nel 2023, Powell ha ricordato che non e' questo il loro scenario di base, pur senza chiudere la porta nel caso in cui l'inflazione dovesse calare piu' del previsto.

Il cambiamento di tono e' evidente nel discorso di Jerome Powell. Non ha contraddetto i mercati finanziari sulle condizioni finanziarie piu' morbide o sulla previsione di taglio dei tassi. Dal nostro punto di vista, cio' conferma il nostro orientamento positivo sui mercati obbligazionari.

* Fund Manager Multi-Asset & Overlay di Edmond de Rothschild Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 02-02-23 17:10:30 (0595) 5 NNNN