Edmond de Rothschild AM: dopo 1 anno di guerra piu' inflazione e meno crescita - PAROLA AL MERCATO

di Benjamin Melman * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - La guerra ha contribuito alla fase ribassista degli asset europei, che nelle ultime settimane sono stati contenuti sulla scia di un inverno mite, del calo dei prezzi dell'energia e della riapertura in Cina. Tuttavia, ha anche aumentato i costi energetici europei rispetto alle altre aree del mondo, innescando uno svantaggio strutturale in termini di costi per l'industria europea. L'aumento del costo dell'energia ha generato maggiori pressioni inflazionistiche nel Vecchio Continente, giustificando un premio sulle prospettive inflazionistiche europee e quindi uno sconto sugli asset europei stessi. Alcune societa' hanno utilizzato il loro potere di determinazione dei prezzi per aumentare i margini, ma si tratta piu' che altro di episodi a se' stanti, dato che l'eccesso di risparmio si sta ormai esaurendo. Appare sempre piu' difficile aumentare i prezzi di vendita rispetto all'anno scorso e, se lo scenario di guerra si protraesse e, di fatto, si consolidasse, si verrebbe a creare un vero e proprio sconto sugli asset europei.

La guerra ha modificato la percezione che avevamo maturato in tema di rischi geopolitici dopo la pandemia. Ha reso possibile cio' che sembrava quasi impossibile aumentando quindi la consapevolezza di una potenziale invasione di Taiwan. L'aumento del rischio geopolitico sta esercitando un'enorme pressione sulle strategie aziendali e sull'organizzazione delle catene di approvvigionamento. E' un enorme ostacolo per la globalizzazione; ed una globalizzazione piu' lenta porta con se' un rallentamento della crescita ed un incremento dell'inflazione. Se la situazione e' globalmente negativa per tutti, alcuni Paesi potrebbero trarre vantaggio dal "nearshoring" o "friendshoring" (costruzione di nuove fabbriche piu' vicine a casa), ad esempio nell'Europa dell'Est o in Nord Africa..

Altre fabbriche europee potrebbero anche tornare in patria, ma dobbiamo tenere presente anche l'IRA (Inflation Reduction Act) degli Stati Uniti che ha un indubbio potere di attirare alcune aziende europee oltreoceano.

* Global Chief Investment Officer di Edmond de Rothschild Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 20-02-23 14:05:59 (0304) 5 NNNN