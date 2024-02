Edison: vince 4 lotti servizio tutela, 700.000 nuovi clienti

Vicino il target di quattro milioni entro il 2030 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Acquirente Unico ha annunciato l'esito delle Aste del Servizio a tutele graduali che si sono tenute il 10 gennaio. Edison Energia, societa' del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto, si e' aggiudicata tutti i quattro lotti a cui puntava e per i quali aveva presentato l'offerta (Area Sud 3, 5, 8 e 9), acquisendo la possibilita' di servire nell'ambito delle tutele graduali circa 700.000 nuovi clienti per l'energia elettrica, che si aggiungono ai due milioni annunciati nel 2023 e avvicinano il target dell'azienda di quattro milioni entro il 2030. Edison, spiega una nota, ha scelto questi territori per consolidare la sua presenza in regioni strategiche per il Gruppo come Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Toscana. 'Edison Energia, con l'aggiudicazione di questi quattro lotti nel centro e nel sud Italia, si conferma operatore nazionale di sistema consolidando la propria presenza in alcune regioni distintive e strategiche come Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Toscana. In questi territori, oltre ai mezzi digitali e telefonici di customer care, i clienti avranno la possibilita' di recarsi presso i nostri numerosi negozi, per usufruire di servizi di consulenza e post-vendita, a conferma dell'impegno e della vicinanza di Edison a consumatori e alle comunita' locali', ha affermato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

