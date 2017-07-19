Edison: si aggiudica gare 5 concessionarie autostradali gruppo Astm

Per installazione 28 punti ricarica elettrica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - Edison Next si e' aggiudicata le gare indette da cinque concessionarie autostradali parte del Gruppo Astm per la progettazione, realizzazione, messa in esercizio e gestione di 28 punti di ricarica elettrica ultraveloce da installare presso 10 aree di servizio lungo alcuni dei tratti autostradali tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Gli interventi saranno ultimati nei prossimi mesi e prevedono l'installazione di punti di ricarica ultra-fast destinati ad alimentare veicoli full electric e plug-in hybrid. A essere installate saranno colonnine di ultima generazione con potenza fino a 400 kW. L'infrastruttura consentira' di effettuare ricariche agevoli e interattive con aggiornamenti in tempo reale e messaggi sullo stato di attivita'. A questo si affianchera' un sistema di pagamento integrato che semplifica il processo di completamento delle transazioni da parte degli automobilisti. 'Con questo progetto rafforziamo il nostro impegno nella diffusione della mobilita' elettrica lungo alcune delle tratte autostradali piu' strategiche e trafficate del Paese', dichiara in una nota Giovanni Tagliabue, Product development & innovation director Edison Next. Questa nuova iniziativa "conferma la volonta' di contribuire alla transizione digitale ed ecologica delle infrastrutture ed alla loro innovazione tecnologica al fine di rendere le opere sempre piu' sicure, efficienti e sostenibili e fornire servizi all'utenza evoluti', ha aggiunto Bernardo Magri', responsabile della Business Unit Concessioni Italia.

mar-com.

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