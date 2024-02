Edison Next: Ue approva progetto 'Puglia Green Hydrogen Valley'

Finanziamento fino a 370 mln per produrre idrogeno verde (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - Il progetto "Puglia Green Hydrogen Valley" e' stato selezionato per un finanziamento Ipcei (Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo) pari a un importo massimo di 370 milioni di euro.

L'iniziativa e' una delle prime per la produzione di idrogeno verde su larga scala in Europa e prevede la realizzazione di due impianti, a Brindisi e Taranto, per una capacita' di elettrolisi complessiva di 160 Megawatt.

Una volta in esercizio, si stima che gli impianti della Puglia Green Hydrogen Valley saranno in grado di produrre circa 250 milioni di metri cubi di idrogeno verde all'anno.

"Gli Ipcei sono esempi di cooperazione europea, in cui le aziende, gli Stati membri e la Commissione, ciascuno per il proprio ruolo, lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune", afferma Giovanni Brianza, ceo di Edison Next, la societa' del gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel processo di decarbonizzazione. "Esserci aggiudicati il finanziamento Ipcei per il progetto Puglia Green Hydrogen Valley, al fianco di partner rilevanti come Sosteneo e Saipem, e' un'ulteriore conferma della strategicita' e della concretezza di un'iniziativa che vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese e, piu' in particolare, della Regione Puglia".

