Edison: Monti, al lavoro per progetti di pompaggio al Sud Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 06 set - Noi siamo storicamente un produttore di idroelettrico. Siamo interessati a sviluppare i pompaggi come sistema di accumulo elettrico e qui abbiamo dei progetti in stato avanzato sull'Italia, in particolare al Sud'. Lo ha affermato l'ad di Edison, Nicola Monti, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Oggi abbiamo due progetti piu' avanzati in Sicialia e Basilicata che hanno gia' avuto la Via' cioe' la Valutazione di Impatto Ambientale, 'e poi altri in Sardegna', ha detto. ''Ci auguriamo che la normativa che deve essere approvata in Europa sugli stoccaggi non vada solo a favore solo delle batterie ma che preveda anche quote per i pompaggi'.

Lab-

(RADIOCOR) 06-09-24 18:26:55 (0585)ENE,UTY 5 NNNN