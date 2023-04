Edison Energia: con nuovo piano punta a raddoppiare clienti a 4 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 apr - In considerazione del fenomeno della poverta' energetica che molte famiglie si trovano a fronteggiare soprattutto in realta' geografiche e sociali disagiate, Edison Energia, accompagna il traguardo dei 2 milioni di contratti con un progetto di impatto sociale donando alla Fondazione Banco dell'energia e alla Fondazione Edison Orizzonte Sociale impianti di produzione da fonti rinnovabili finalizzati alla realizzazione di comunita' energetiche solidali - o altre soluzioni solidali di produzione e consumo energetico - per un ammontare complessivo equivalente a 2 milioni di euro.

Nel 2021 Edison Energia ha avviato, in partnership con Gabetti Lab, un ambizioso piano di sviluppo di comunita' energetiche in ambito condominiale. Sono 36 gli accordi in essere ad oggi per oltre 1,5 MW di capacita' fotovoltaica (superiore alla capacita' totale installata in Italia) in Veneto, Emilia-Romagna, Calabria, Piemonte e Lombardia.

L'obiettivo di Edison Energia e' di realizzare circa 2.200 comunita' energetiche in ambito condominiale per oltre 120 MW di capacita' fotovoltaica totale al 2030.

Edison Energia, inoltre, sin dalla liberalizzazione dei mercati di riferimento, e' leader di mercato nelle forniture di energia elettrica e gas naturale ad aziende manifatturiere e del settore dei servizi, potendo garantire forniture di gas naturale pluriennali grazie a un portafoglio di contratti di approvvigionamento long term di Gruppo sicuro e diversificato e supportando al contempo le industrie nel processo di elettrificazione dei consumi, anche attraverso contratti Corporate Power Purchase Agreement (PPA) di lungo termine da impianti da fonti rinnovabili.

Le attivita' nel settore industriale di Edison Energia sono completate dalle soluzioni di Edison Next, piattaforma unica sul mercato per servizi, tecnologie e competenze, che accompagna aziende e territori nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione.

Nel settore della mobilita' sostenibile, Edison Energia e' impegnata a sostenere la diffusione della mobilita' elettrica e favorire la transizione verso combustibili piu' sostenibili dei tradizionali diesel e benzina, come il gas naturale liquefatto (GNL), il metano e progressivamente con maggiore disponibilita' di biometano. ll piano di consolidamento del ruolo di Edison Energia nell'e-mobility prevede di raggiungere al 2030 una quota di mercato pari all'8% per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica utilizzata per le ricariche e l'installazione di oltre 100.000 punti di ricarica per famiglie, partite IVA e piccole aziende.

Le soluzioni per la mobilita' sostenibile si completano con le forniture di gas naturale, biometano, GNL (gas naturale liquefatto) e bioGNL, carburanti piu' sostenibili rispetto ai tradizionali per il trasporto pesante, leggero e per il trasporto pubblico locale che Edison Energia fornisce a 13 stazioni di rifornimento per mezzi pesanti e 380 stazioni di rifornimento per auto, di cui 43 a marchio Edison, distribuite in tutto il territorio nazionale. Al 2030 saranno 25.000 le tonnellate di GNL e bioGNL commercializzate ogni anno da Edison Energia. Con oltre 100 milioni di metri cubi all'anno, Edison Energia e' infine il primo operatore in Italia per volumi di biometano venduti ed e' stato, a partire dal 2018, il primo operatore a ritirarlo e consegnarlo nel Paese. L'obiettivo del piano strategico al 2030 prevede di arrivare a coprire oltre 10% dei volumi dei clienti gas business serviti con gas green.

com-che

(RADIOCOR) 18-04-23 13:57:34 (0423)ENE,UTY 5 NNNN