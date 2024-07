Edison: con Tua accordo per biometano flotta autobus Abruzzo

Fino a 200 bus della flotta regionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Edison Energia, societa' del gruppo Edison, e Tua (Trasporto Unico Abruzzese) hanno firmato un accordo della durata di un anno per la fornitura di circa tre milioni standard metri cubi di biometano per alimentare fino a duecento autobus della flotta regionale. Tua, con 900 autobus e 21 treni, spiega una nota, gestisce il 70% circa dei trasporti in Abruzzo e opera con la divisione gomma per il servizio urbano e interurbano a Pescara e in altre sedi quali Chieti, Sulmona, Giulianova, L'Aquila, Teramo e Avezzano, e la divisione Ferroviaria con sede a Lanciano. Il progetto del biometano interessa cento autobus che, nel corso del 2024, diventeranno duecento (l'85% della flotta dei bus Cng). La flotta opera nell'intero territorio regionale, con prevalenza a Pescara (il 29% nell'extraurbano e il 49% nell'urbano). La sede della divisione di Pescara di Tua e' dotata di un impianto di rifornimento metano.

Lab-com

(RADIOCOR) 03-07-24 11:45:26 (0308)ENE,UTY 5 NNNN