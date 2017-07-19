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            Edison: completa rinnovo parco eolico in Abruzzo, 200 mln investimenti -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - Secondo l'ad Nicola Monti si tratta di 'una tappa strategica nel percorso di crescita di Edison nelle fonti rinnovabili in Italia.

            L'Abruzzo rappresenta per Edison un territorio chiave, con cui abbiamo costruito nel tempo un rapporto di collaborazione costante fondato sul dialogo con istituzioni, amministrazioni locali e comunita''. Fabio Lamioni, Amministratore Delegato di Edison Rinnovabili, ha sottolineato che 'oggi l'Abruzzo e' la regione nella quale abbiamo portato a termine il piu' vasto intervento di integrali ricostruzioni, rinnovando tutti i nostri impianti eolici. Un modello concreto, che contribuisce allo sviluppo dell'indotto locale, e che intendiamo continuare ad estendere anche ad altri impianti del Gruppo, a partire dalla Campania e poi Puglia e Calabria".

            Lab-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 26-06-26 11:28:09 (0248)UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Edison R 1,936 +0,31 11.59.23 1,91 1,942 1,93


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