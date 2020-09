Edison: avvia trattative con F2i per sciogliere partnership nell'eolico

Acquistera' il 70% di E2i Energie Speciali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Edison ha avviato trattative con F2i per risolvere la partnership in E2i Energie Speciali, societa' leader nel settore eolico, rilevando la quota che ancora non possiede, pari al 70%. E2i Energie Speciali - come riferito da una nota - e' nata nel 2014 dalla volonta' di Edison e F2i e di cui Edison, che la consolida integralmente, possiede la restante quota del 30%

Inoltre, si aggiunge, 2i Rete Gas, societa' partecipata da fondi di investimento gestiti da F2i, Ardian e APG, ha inviato una manifestazione di interesse per l'acquisto del 100% di Infrastrutture Distribuzione Gas, societa' interamente posseduta da Edison e che gestisce le reti e gli impianti per la distribuzione del gas in 58 Comuni di Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto. Al proposito, Edison ha concesso a 2i Rete Gas un'esclusiva sino al 20 novembre 2020 per le attivita' di due diligence e per la negoziazione della possibile operazione

"Le negoziazioni con F2i e 2i Rete Gas sono coerenti con il piano di sviluppo strategico di Edison che intende essere leader della transizione energetica attraverso un progressivo disimpegno dalle attivita' non-core e un rafforzamento nella produzione di energia da fonti rinnovabili e cicli combinati ad alta efficienza, nell'efficienza energetica e nei servizi ai clienti", conclude il comunicato di Foro Buonaparte.

