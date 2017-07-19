Edison: accelera su rinnovabili, nuovi cantieri per oltre 160 Mw in I sem

Investimento per 215 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mar - Edison conferma il proprio percorso di sviluppo nelle rinnovabili e annuncia l'avvio di oltre 160 Mw di nuovi cantieri nel corso del primo semestre 2026. Si tratta, spiega una nota, di impianti fotovoltaici (oltre 100 Mw) ed eolici (50 Mw), che per almeno due terzi sono parte della capacita' aggiudicata - pari a 500 Mw - nel dicembre 2025 alle aste Fer-X, di cui Edison e' risultata tra i principali assegnatari. Sempre entro il primo semestre dell'anno, il Gruppo prevede di mettere in marcia nuovi impianti rinnovabili per una capacita' complessiva di oltre 170 Mw, dopo aver completato nel corso del 2025 cantieri per oltre 200 MW. L'apertura dei lavori per i nuovi impianti si tradurra' in un investimento per 215 milioni di euro e, secondo le stime, comportera' l'impiego complessivamente di circa 400 maestranze e 70 imprese fornitrici. Per garantire un uso piu' efficiente e competitivo dell'energia, Edison affianca alla crescita delle rinnovabili, per loro natura intermittenti, strumenti di flessibilita' e accumulo, indispensabili per assicurare stabilita' e sicurezza alla rete. In quest'ottica, il Gruppo ha in sviluppo cinque progetti di pompaggio idroelettrico nel Sud Italia (in Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia).

