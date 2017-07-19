Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Edison: accelera su rinnovabili, nuovi cantieri per oltre 160 Mw in I sem

            Investimento per 215 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mar - Edison conferma il proprio percorso di sviluppo nelle rinnovabili e annuncia l'avvio di oltre 160 Mw di nuovi cantieri nel corso del primo semestre 2026. Si tratta, spiega una nota, di impianti fotovoltaici (oltre 100 Mw) ed eolici (50 Mw), che per almeno due terzi sono parte della capacita' aggiudicata - pari a 500 Mw - nel dicembre 2025 alle aste Fer-X, di cui Edison e' risultata tra i principali assegnatari. Sempre entro il primo semestre dell'anno, il Gruppo prevede di mettere in marcia nuovi impianti rinnovabili per una capacita' complessiva di oltre 170 Mw, dopo aver completato nel corso del 2025 cantieri per oltre 200 MW. L'apertura dei lavori per i nuovi impianti si tradurra' in un investimento per 215 milioni di euro e, secondo le stime, comportera' l'impiego complessivamente di circa 400 maestranze e 70 imprese fornitrici. Per garantire un uso piu' efficiente e competitivo dell'energia, Edison affianca alla crescita delle rinnovabili, per loro natura intermittenti, strumenti di flessibilita' e accumulo, indispensabili per assicurare stabilita' e sicurezza alla rete. In quest'ottica, il Gruppo ha in sviluppo cinque progetti di pompaggio idroelettrico nel Sud Italia (in Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia).

            Lab-com.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 02-03-26 11:04:20 (0248)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Edison R 2,22 -0,67 11.48.13 2,18 2,22 2,20


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.