Edileco: lending crowdfunding su Opstart per riqualificare edificio storico Biella

Attraverso la collegata Edileco Piemonte, obiettivo 1,2 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - Con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano rendendolo piu' efficiente e sostenibile, Edileco (societa' cooperativa italiana specializzata in costruzioni e ristrutturazioni ecocompatibili), attraverso la sua collegata Edileco Piemonte, lancia una nuova campagna di lending crowdfunding su Crowdlender, la piattaforma di peer2peer lending di Opstart, fintech hub italiano del crowdinvesting.

L'intento e' raccogliere 1,2 milioni di euro per finanziare la ristrutturazione del Condominio Italia, un complesso di 53 appartamenti nel centro di Biella: si tratta di un edificio storico per il quale Edileco Piemonte ha gia' finalizzato il contratto per interventi di riqualificazione energetica, impiantistica e di rinforzo strutturale. La nuova campagna su Crowdlender sara' strutturata in piu' tranche e si chiudera' definitivamente al raggiungimento del target fissato. E' aperta all'investimento da parte di persone fisiche e giuridiche ad un tasso di interesse che va dal 10% al 10,5%, in base alla cifra investita, e un investimento minimo di 50 euro. 'Abbiamo scelto di affidarci nuovamente al lending crowdfunding di Opstart perche' rappresenta uno strumento di finanziamento complementare estremamente veloce ed efficace per reperire liquidita' e presentarsi in modo diretto e trasparente agli investitori', ha detto Davide Trapani, presidente di Edileco. Negli ultimi anni Edileco ha consolidato il rapporto con Opstart attraverso tre campagne di successo, per un totale di 2,6 milioni di euro. In particolare, nel 2022 l'azienda ha raccolto un milione di euro tramite il collocamento di minibond su Crowdbond (portale di Debt Crowdfunding di Opstart) aperto solo a investitori istituzionali, mentre, tra il 2023 e il 2024, ha svolto due campagne di lending crowdfunding su Crowdlender, da 800.000 euro ciascuna.

