Ecosfera Servizi: emette bond non convertibile da 3 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - Ecosfera Servizi Spa, azienda attiva nel settore del global service, progettazione e gestione integrata di servizi per la transizione ecologica dell'economia, ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo di 3 milioni di euro integralmente sottoscritto da Basket Bond Campania. Le obbligazioni, si legge in una nota, sono state emesse in forma dematerializzata e accentrate presso Monte Titoli Spa e riservate ad investitori qualificati. Il rimborso del prestito obbligazionario avverra' entro il 2030 mediante rate semestrali al tasso di interesse pari all'Euribor 6 mesi, maggiorato del 2,95%. Il prestito obbligazionario e' assistito da garanzia pubblica sotto forma di cash collateral concessa da Sviluppo Campania Spa, societa' in house della Regione Campania, sotto il coordinamento di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale.

cel

(RADIOCOR) 28-12-23 12:55:44 (0244) 5 NNNN