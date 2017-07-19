Economia e finanza: gli orari della Camera / martedi' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - 12,15 Dl elezioni 2026 (Affari costituzionali) 12,30 Dm sistema anti-droni Marina militare; Dm 'Mid Life Upgrade' fregate Fremm; Dm 'Mid life modernization' droni Aeronautica militare; Dm prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro; Dm potenziamento mobilita' tattica per strumento militare terrestre; Dm prosecuzione programma U212NFS; Dm 'Site activation' nave Trieste adeguamento a standard aerei F-35B (Difesa) 12,45 question time ministero Economia (Finanze) 12,45 audizioni cdr testate Gedi; Fnsi su vendita gruppo editoriale (Cultura) 13,00 risoluzione adesione Italia a 'Iniziativa dei Tre Mari' e su collegamento a Imec e Ince (Esteri) 13,00 audizioni Cooperativa Progetto Quid ; TexClubTec; Comistra; Fili Pari per indagine conoscitiva su settore tessile (Attivita' produttive) 13,15 Dlgs direttiva rischio liquidita'; Dlgs direttiva rc auto(Finanze) 13,30 Dl Ucraina (Esteri e Difesa riunite) 14,00 Dl ex Ilva (Aula).
Bof
