Economia e finanza: gli orari della Camera / martedi' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 nov - 12,30 Ddl lobbying (Affari costituzionali) 13,00 Ddl Legge delegazione europea 2025 (Politiche Ue) 13,15 Dm potenziamento delle capacita' 'All Terrain Vehicles'; Dm programma 'nuovo elicottero da esplorazione e scorta; Dm mezzi e armi subacquee missioni Gruppo operativo incursori (Difesa) 13,30 Dpcm su ripartizioni 2024 gestione statale otto per mille Irpef (Bilancio) 13,00 Comunicazione Ue 'Patto per il Mediterraneo' (Esteri) 13,45 Dlgs direttiva cooperazione amministrativa; Dlgs contratti di credito; Ddl imposta municipale immobili cittadini Aire (Finanze) 14,00 Dl flussi migratori (Aula) 19,30 Ddl violenza sessuale (Aula) 19,30 Dl economia (Bilancio) 19,30 Ddl Legge delegazione europea 2025 (Politiche Ue).
