            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli orari della Camera / lunedi'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 ott - 15,00 Ddl tutela minori in affidamento; mozioni politiche di coesione; Ddl ratifica quadro Paesi Ue-Thailandia per partenariato globale, Accordo Paesi Ue-Malaysia partenariato, Accordo Paesi Ue-Armenia su spazio aereo comune, Accordo di Citta' del Capo del 2012 su sicurezza navi da pesca (Aula).

            (RADIOCOR) 19-10-25 17:00:05 (0405) 5 NNNN

              


