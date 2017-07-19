Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli orari della Camera / giovedi' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 nov - 14,00 Dl flussi migranti; Ddl semplificazione digitale (Affari costituzionali) 14,30 Ddl qualita' aria metropolitane; Ddl delega autorizzazione paesaggistica (Ambiente e Lavori pubblici) 14,45 audizione ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini sulle iniziative di riforma in materia edilizia e sulle politiche per la casa (Ambiente e Lavori pubblici).

