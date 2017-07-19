Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - 13,00 Audizioni di Alleanza cooperative, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Copagri su Pac 2028-2034 (Industria) 13,30 Dl esame maturita' (Cultura) 14,00 Ddl separazione carriere, Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 14,30 Ddl tutela prodotti alimentari, Ddl realizzazione credito (Giustizia) 14,30 Audizione di Ocse-Dac (Esteri) 14,30 Ddl Zes in Marche e Umbria (Bilancio) 14,30 Ddl Rai (Ambiente) 14,30 e 19,00 Ddl Pmi (Industria) 14,45 Ddl concorrenza 2025 (Industria).
