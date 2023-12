Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - 9,00, 15,00 e 20,00 Ddl bilancio (Bilancio) 11,00 Audizioni su Ddl premierato (Affari Costituzionali) 14,00 Risoluzione programma gestione rifiuti (Ambiente) 14,30 Dlgs adempimenti tributari, Dlgs statuto contribuente (Finanze) 14,30 Audizioni Assoporti, Assarmatori, Assologistica, Autostrade per l'Italia e Aci su utilizzo IA in infrastrutture (Ambiente) 14,30 Audizione Ispra e Anbi su effetti mutamento climatico in agricoltura (Industria) 15,00 Risoluzione su imposta soggiorno (Finanze) 15,00 Dl referendum (Giustizia) 15,00 Dm riforma Its Academy (Cultura) 15,30 Ddl filiera formativa tecnico-professionale (Cultura) 16,00 Elezione senatore Segretario, Consegna comunicazioni premier Giorgia Meloni su Consiglio Ue, Dl referendum (Aula) 20,00 Ddl premierato (Affari Costituzionali).

