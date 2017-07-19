Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 15,30 Dm programma pluriennale Difesa (Esteri) 15,30 Atti Ue su Accelerazione industriale e 'EU Inc.' (Industria) 15,45 Relazioni programmatica 2026 e consuntiva 2025 su partecipazione Italia in Ue (Politiche Ue) 16,00 Dichiarazione su 'Incoraggiare un salto di qualita' nella deterrenza e nella difesa: un'agenda parlamentare per una Nato piu' forte' (Esteri) 16,30 Ddl valutazione performance personale Pa, Dl Piano casa (Aula) 20,00 Audizioni di Ragioniere generale Stato, Daria Perrotta, e Upb su Intese preliminari autonomia a regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (Affari Costituzionali Senato e Camera).

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(RADIOCOR) 28-06-26 17:05:10 (0366) 5 NNNN