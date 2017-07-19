Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 14,30 Ddl riforma ordinamenti professionali (Giustizia) 14,30 Dlgs federalismo fiscale regionale (Bilancio) 14,30 Audizioni di Ance, Rfi, Anas, Regione Siciliana, Regione Calabria, Sindaco Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, Sindaco di Villa San Giovanni su Dl infrastrutture (Ambiente) 14,30 Atti Ue su sicurezza alimenti e fondo carbone e acciaio (Industria) 14,30 Audizioni di Egualia, Assofarm e Federfarma su Ddl in materia farmaceutica (Affari Sociali) 15,00 Incontro con ministro Esteri Estonia, Margus Tsahkna (Esteri) 15,00 Atti e proposte normative Ue su quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (Bilancio) 15,00 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 15,15 Atti Ue su sicurezza attivita' spaziali, fondo europeo competitivita', omnibus digitale IA, integrazione mercati capitali (Politiche Ue) 15,15 Audizioni di Cgil, Cisl, Uil, Anief e Snals su poverta' educativa e dispersione scolastica (Cultura) 15,30 Dlgs riordino Irccs (Affari Sociali) 16,00 Dm programma pluriennale Difesa, Dm cessione nave Garibaldi a Marina militare Indonesia (Esteri) 16,30 Ddl valorizzazione risorsa mare (Aula).

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(RADIOCOR) 22-03-26 17:05:10 (0330) 5 NNNN