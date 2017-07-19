Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - 15,30 Ddl ratifica accordo Italia-Santa Sede per impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria (Esteri) 15,30 Audizioni di esperti e Confindustria su Dl esame maturita' (Cultura) 15,30 Ddl Pmi, Ddl concorrenza 2025 (Industria) 15,45 Atti Ue su politica coesione, Fse+, paesi sicuri, abbandono importazioni gas russo (Politiche Ue) 16,00 Relazione partecipazione Italia a Ue in 2025 (Esteri) 16,00 Ddl rottamazione (Finanze) 16,00 Atto Ue modifica Pac (Industria) 16,15 Dlgs federalismo fiscale regionale (Finanze) 16,15 Dlgs Codice incentivi (Industria) 16,30 Ddl partecipazione italiana a banche multilaterali, Ddl modifica intesa tra Italia e Tavola valdese, Ddl Codice Beni culturali, Ddl AI (Aula) 20,00 Ddl Corte dei Conti (Affari Costituzionali e Giustizia).
