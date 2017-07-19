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            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 10,00 Ddl legge elettorale, Dl tribunale Bolzano, Dl carburanti (Aula) 13,00 Dl imballaggi, Dl carburanti (Ambiente) 13,30 Dlgs emissioni industriali (Ambiente) 13,30 Risoluzioni su riforma sanita' integrativa (Affari Sociali) 14,00 Dlgs accesso Pmi mercati capitali, Dlgs Iva digitale (Finanze) 14,00 Ddl cattura CO2 (Ambiente) 14,00 Dlgs piattaforme digitali, Atto Ue su biotecnologie (Affari Sociali) 14,30 Ddl economico-fiscale, Ddl conti correnti (Finanze).

            nep

            (RADIOCOR) 13-09-26 17:05:20 (0379) 5 NNNN

              


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