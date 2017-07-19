Economia e finanza: gli orari degli Organismi bicamerali / martedi'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - 11,00 esame testimoniale Sergio Marullo di Condojanni, ad Angelini Holding e Angelini Pharma (Covid) 10,30 audizioni Maurizio Lombardo - Chief Football Operating Officer As Roma, Lucia Bernabe' consulente As Roma, Carlo Feliziani Turchi, Head of Stadium Operations As Roma (Antimafia) 14,00 audizione presidente e ad Enel, Flavio Cattaneo (Copasir).
Bof
(RADIOCOR) 18-01-26 17:10:05 (0414) 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Enel
|9,405
|+1,18
|17.39.44
|9,29
|9,405
|9,31