Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli orari degli Organismi bicamerali / martedi'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - 11,00 esame testimoniale Sergio Marullo di Condojanni, ad Angelini Holding e Angelini Pharma (Covid) 10,30 audizioni Maurizio Lombardo - Chief Football Operating Officer As Roma, Lucia Bernabe' consulente As Roma, Carlo Feliziani Turchi, Head of Stadium Operations As Roma (Antimafia) 14,00 audizione presidente e ad Enel, Flavio Cattaneo (Copasir).

            Bof

            (RADIOCOR) 18-01-26 17:10:05 (0414) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Enel 9,405 +1,18 17.39.44 9,29 9,405 9,31


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.