Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Finanza
Economia e finanza: gli orari degli Organismi bicamerali / lunedi'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - 14,30 audizioni Gianluca Ferrero, presidente Juventus Football Club; Paolo Scaroni, presidente dell'Associazione Calcio Milan (Antimafia).
Bof
(RADIOCOR) 18-01-26 17:10:00 (0413) 5 NNNN
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Juventus Fc
|2,78
|+3,73
|17.35.23
|2,66
|2,81
|2,68