            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli orari degli Organismi bicamerali / lunedi'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - 14,30 audizioni Gianluca Ferrero, presidente Juventus Football Club; Paolo Scaroni, presidente dell'Associazione Calcio Milan (Antimafia).

            Bof

            (RADIOCOR) 18-01-26 17:10:00 (0413) 5 NNNN

              
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Juventus Fc 2,78 +3,73 17.35.23 2,66 2,81 2,68


