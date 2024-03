Economia e finanza: gli avvenimenti LUNEDI' 18 marzo

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEAPPROVAZIONE DATI CONTABILI: Industrie De Nora, E.P.H., Gabetti Property Solutions, Industrie De Nora, Interpump, Newlat Food, Seco, Zucchi Group. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, gennaio. Ore 00,50.

- Cina: Vendite al dettaglio a/a, febbraio. Ore 03,00.

- Cina: Investimenti fissi urbani cumulati a/a, febbraio. Ore 03,00.

- Cina: Vendite al dettaglio cumulate a/a, febbraio. Ore 03,00. - Cina: Produzione industriale cumulata a/a, febbraio.

Ore 03,00. - Cina: Produzione industriale a/a, febbraio. Ore 03,00. - Germania: Prezzi import a/a, gennaio. Ore 08,00. - Eurozona: Inflazione m/m finale, febbraio prel. Ore 11,00. - Eurozona: Inflazione ex energia e alim, non lav, a/a finale, febbraio prel. Ore 11,00. - Eurozona: Inflazione a/a finale, febbraio prel. Ore 11,00. - Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, marzo.

Ore 15,00.

ECONOMIA - Milano: convegno "Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilita' per il trasporto pubblico locale del XXI secolo", organizzato da Doppelmayr. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia. Presso l'Hotel Park Hyatt.

- Torno: terza tappa del tour piemontese di MASE per "InsiemEnergia", il 'giro dell'Italia' per promuovere le Comunita' energetiche rinnovabili. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Circolo dei lettori.

- Milano: evento "Caregiver, mutamenti demografici e nuove esigenze di tutela in una societa' in cambiamento", organizzato da Intesa Sanpaolo. Ore 14,30. Via Melchiorre Gioia, 22.

- Lugo (Ra): il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, visita l'impresa associata Pucci. Ore 17,00. Via Tomba, 15.

