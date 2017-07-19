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            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti GIOVEDI' 20 agosto

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

            DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale, luglio. Ore 1,50.

            - Cina: Tasso prime rate a 5 anni, agosto. Ore 3,00.

            - Cina: Tasso prime rate a 1 anno, agosto. Ore 3,00.

            - Germania: PPI a/a, luglio. Ore 8,00.

            - Germania: PPI m/m, luglio. Ore 8,00.

            - Stati Uniti: Richieste di sussidio, settimanale. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settimanale. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, agosto. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, luglio. Ore 16,00.

            ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

            Red-

            (RADIOCOR) 17-08-26 19:30:48 (0456) 5 NNNN

              


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