Economia e finanza: gli avvenimenti GIOVEDI' 14 novembre

FINANZA - Milano: Finint Private Bank presenta il nuovo ufficio studi specializzato nel settore del Liquid Fixed Income. Ore 11,00. Corso Monforte, 52.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acea, Aeffe, Aeroporto di Bologna, Alerion, Alkemy, Generali, Cairo Communication, Cembre, Class Editori, El.En., Enav, Erg, EuroGroup Laminations, Eurotech, Fincantieri, Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M., Fnm, Garofalo Health Care, Geox, Gvs, Interpump, Irce, Italian Exhibition Group, Marr, Mondo Tv, Monrif, Moltiply Group, Orsero, Ratti, Reply, Salcef Group, Sol, Somec, Tamburi, Trevi, Txt e-solutions, Valsoia, Webuild.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Tim. Ore 11,00.

- Conference call Erg. Ore 14,30.

- Conference call Aeffe. Ore 16,00.

- Conference call Fincantieri. Ore 17,00.

- Conference call Geox. Ore 17,40.

- Conference call Unieuro.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Spagna: IPCA a/a finale, ottobre prel. Ore 9,00.

- Olanda: PIL t/t prelim, T3. Ore 9,30.

- Olanda: PIL a/a prelim, T3. Ore 9,30.

- Eurozona: PIL a/a 2a stima, T3 prel. Ore 11,00.

- Eurozona: Occupazione t/t flash, T3. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL t/t 2a stima, T3 prel. Ore 11,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, settembre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI m/m, ottobre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, ottobre.

Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: si conclude la nona edizione del Digital Italy Summit 2024 "The Coming Wave - La trasformazione digitale del Paese e la spinta propulsiva dell'AI", organizzato da The Innovation Group. Ore 9,00. Presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi.

- Malpensa (Va): prima edizione milanese del Workshop&Working Tour "Cold Supply Chain del farmaceutico via aerea", promosso da PharmacomItalia Ore 9,00. Presso Malpensa Center.

- La Spezia: opening session dell'International Forum "A bridge to Africa". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'. Presso Auditorium G. Bucchioni. Anche in streaming.

- Milano: conferenza "Private equity", organizzata da LC Publishing Group S.p.A. e Legance. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per L'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso Four Seasons Hotel.

- Milano: evento "Identita' Digitale: spettatori o protagonisti?", organizzato da Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Ore 10,00. Via Giovanni Durando, 10.

- Milano: conferenza stampa di Edileco, che inaugura il primo ufficio biofilico certificato d'Italia. Ore 10,00. Via Medici, 2.

- Torino: conferenza stampa di presentazione di "RESTRUCTURA 2024" che si svolgera' dal 21 al 23 novembre. Ore 10,30.

Presso Palazzo Birago.

- Roma: evento "La convergenza tra Fintech e Cybersecurity: regolamentazione, sicurezza e innovazione", organizzato dalla Consob e Acn. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Savona, presidente Consob; Bruno Frattasi, prefetto e d.g. ACN. Via Claudio Monteverdi, 35.

- Torino: conferenza stampa "125 VOLTE FIAT". Ore 11,00.

Presso Museo Nazionale dell'Automobile.

- Milano: Press Lunch Gruppo Howden. Ore 12,00. Via Costanza Arconati, 1.

- Rifreddo di Pignola (Pz): assemblea Confindustria Basilicata "Coesione, competitivita' e nuovi assetti istituzionali per lo sviluppo del Mezzogiorno". Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Giubileo Hotel.

- Stresa (Vb): assemblea Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola "Missione sviluppo e competitivita'". Ore 16,00.

Partecipano, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG; Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'; Giorgio Marsiaj, delegato del presidente di Confindustria per l'Aerospazio. Presso Hotel Regina Palace.

- Milano: evento "Shaping 2025: il factoring protagonista in un mondo che accelera il cambiamento", organizzato dall'Osservatorio sul Mercato del Factoring. Ore 16,00. Via Borromei, 5. Anche in streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,00 Dl flussi (Affari costituzionali) SENATO 9,00 Audizioni di Research4life, Confapi, Confagricoltura, Associazione studi giuridici su immigrazione, Cgil, Cisl, Uil, Legambiente, Cna, avvocato Veronica Coppola su Ddl delegazione Ue 2024 (Politiche Ue) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione ad Generali Italia, Giancarlo Fancel (Enti previdenziali).

