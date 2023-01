Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI 3 febbraio

FINANZA - Milano: XXIX Congresso ASSIOM FOREX. I lavori terminano domani. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Intesa Sanpaolo. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Intesa Sanpaolo. Ore 15,00. Alle ore 17,30 incontro con la stampa in via Monte di Pieta' 8.

DATI MACROECONOMICI - Cina: Pmi servizi - Caixin, gennaio. Ore 02,45.

- Francia: Produzione industriale m/m, dicembre. Ore 08,45.

- Francia: Pmi servizi finale, gennaio. Ore 09,50.

- Germania: Pmi servizi finale, gennaio. Ore 09,55.

- Eurozona: Pmi composito finale, gennaio. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: Pmi servizi finale, gennaio. Ore 10,30.

- Eurozona: Prezzi alla Produzione a/a, dicembre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, gennaio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Salari orari m/m, gennaio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, gennaio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Markit Pmi Composito finale, gennaio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Indice Ism non manifatturiero composito, gennaio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Berlino: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita ufficiale dal cancelliere Olaf Scholz.

- Milano: convegno "Il nuovo Codice degli Appalti: semplice modifica normativa o reale cambio culturale?". Ore 9,00.

Partecipa, tra gli altri, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Unione Commercianti, corso Venezia 47.

- Taranto: Assemblea Confindustria Taranto "Taranto, le sfide della transizione". Ore 10,30. Partecipa tra gli altri Carlo Bonomi, Presidente Confindustria. Arsenale Militare Marittimo, Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica.

- Roma: Forum Italia-Francia. Ore 9,15. Alle ore 14,00 conferenza stampa. Partecipano tra gli altri Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Laurence Boone, ministro francese per gli Affari Europei; Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia; Emanuela D'Alessandro, ambasciatrice d'Italia in Francia; Claudio Descalzi, a.d. Eni; Arnaud De Puyfontaine, chairman of the Board Vivendi; Falvio Valeri, presidente Lazard; Nicola Monti, a.d. Edison; Aurelio Regina, presidente Gruppo Tecnico Energia Confindustria. Palazzo Farnese.

- Milano: presentazione del volume "Storia della Banca d'Italia. Formazione ed evoluzione di una banca centrale, 1893-1943", di Gianni Toniolo. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Ignazio Visco, Governatore Banca d'Italia. Universita' Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 mozioni direttiva Ue 'casa green'; iniziative per potenziamento Ssn (Aula) 12,00 audizione Fapav su Ddl copyright online (Cultura e Trasporti riunite) Senato 9,00, 15,00 e 20,00 Dl milleproroghe (Affari Costituzionali e Bilancio) 11,00 Audizione segretario Stato agli Esteri con delega Ue (Politiche Ue di Senato e Camera).

