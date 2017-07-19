Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 9 gennaio
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ops Italia.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Torino: assemblea straordinaria Fidia, per proposta di approvazione di un'operazione di finanziamento a beneficio della societa'. Ore 10,30. Strada del Drosso 29/15. DATI MACROECONOMICI - Cina: Bilancia commerciale USD, dicembre. Ore 0,00.
- Cina: Esportazioni in USD a/a, dicembre. Ore 0,00.
- Cina: Importazioni in USD a/a, dicembre. Ore 0,00.
- Giappone: Consumi delle famiglie a/a, novembre. Ore 0,30.
- Germania: Produzione industriale m/m, novembre. Ore 8,00.
- Germania: Bilancia commerciale destag. novembre. Ore 8,00.
- Francia: Spese per consumi m/m, novembre. Ore 8,45.
- Francia: Produzione industriale m/m, novembre. Ore 8,45.
- Spagna: Produzione industriale a/a, novembre. Ore 9,00.
- Spagna: IPCA a/a finale, dicembre. Ore 9,00.
- Italia: Istat - Commercio al dettaglio, novembre 2025. Ore 10,00.
- Germania: revisione rating Fitch.
ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
