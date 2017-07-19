Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 9 gennaio

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ops Italia.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Torino: assemblea straordinaria Fidia, per proposta di approvazione di un'operazione di finanziamento a beneficio della societa'. Ore 10,30. Strada del Drosso 29/15. DATI MACROECONOMICI - Cina: Bilancia commerciale USD, dicembre. Ore 0,00.

            - Cina: Esportazioni in USD a/a, dicembre. Ore 0,00.

            - Cina: Importazioni in USD a/a, dicembre. Ore 0,00.

            - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, novembre. Ore 0,30.

            - Germania: Produzione industriale m/m, novembre. Ore 8,00.

            - Germania: Bilancia commerciale destag. novembre. Ore 8,00.

            - Francia: Spese per consumi m/m, novembre. Ore 8,45.

            - Francia: Produzione industriale m/m, novembre. Ore 8,45.

            - Spagna: Produzione industriale a/a, novembre. Ore 9,00.

            - Spagna: IPCA a/a finale, dicembre. Ore 9,00.

            - Italia: Istat - Commercio al dettaglio, novembre 2025. Ore 10,00.

            - Germania: revisione rating Fitch.

            ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

            Red-

            (RADIOCOR) 06-01-26 19:31:07 (0547) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.