Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 8 novembre -2

ECONOMIA - Milano: cerimonia di assegnazione del Premio "Il Logistico dell'Anno". Alle ore 9,00 convegno "Orizzonti e sfide della Logistica di oggi e di quella che verra'". Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9

- Milano: seconda tappa del roadshow di BNP Paribas "Investimenti in tour. Mercato, strumenti, investimenti: teoria e pratica". Ore 9,00. Presso BNP Paribas, Piazza Lina Bo Bardi 1/3

- Milano: presentazione del lanciatore spaziale 'Vega'. Ore 11,30. Partecipano, fra gli altri, Stefano Bianchi, head Space Transportation Development Department, Esa; Enrico Russo, direttore tecnico Asi; Giulio Ranzo, a.d. e d.g. Avio. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, via Olona, 6. m - Milano: incontro di Merita, Associazione Meridione Italia "Cambia Cresce Merita, il manifesto per un nuovo Sud in una nuova Europa". ore 17,30. Sala Alessi, Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2

- Malpensa (Va): incontro Sea per la cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica "Citta' di Shanghai". Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Armando Brunini, a.d. Sea. Terminal 1 Spazio SEArt. - Bergamo: prosegue il Festival Citta' Impresa. Partecipa, tra gli altri, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria; Monica Poggio, a.d. Bayer Italia; Roberto Viola, d.g. Commissione Europea; Ernesto Ferrario, a.d. Electrolux; Eugenio Sidoli, presidente Philip Morris Italia; Annalisa Magone, a.d. TorinoNordOvest; arlo Calenda, europarlamentare e gia' ministro dello sviluppo economico; Alberto Dal Poz, presidente Federmeccanica; Andrea Pontremoli, a.d. e d.g. Dallara. Kilometro Rosso. I lavori proseguono fino al 10 novembre. - Torino: Presentazione del Rapporto Banca d'Italia 'L'economia del Piemonte". Ore 12,00. Via Arsenale, 8

- Torino: incontro Collegio Carlo Alberto ""The Global Political Consequences of China's Trade Boom". Ore 17,00. Piazza Arbarello, 8. - Venezia: 86ma Assemblea Anagina "Il futuro inizia adesso". Ore 8,30. Partecipano, tra gli altri, Davide Nicolao, presidente Anagina; Marco Sesana, a.d. e country manager Generali Italia; Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute Italia; Roberto Grasso, a.d. D.A.S. - Difesa Legale; Fabio Carsenzuola, a.d. EuropAssistance; Andrea Ragaini, vice d.g. Banca Generali; Sergio Trezzi, head of EMEA Retail/Wholesales Distribution&Latam Invesco; Lorenzo Alfieri, country head JP Morgan. Sala Capitolare - Scuola Grande di San Rocco, Campo San Rocco - San Polo, 3052

- Genova: convegno "Nuove forme partecipative e nuovi modelli di relazioni industriali alla luce della dottrina sociale della Chiesa". Organizzato dall'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Ore 17,00. Partecipano, fra gli altri, Davide Viziano, presidente Gruppo ligure Ucid; Giovanni Toti, presidente Regione Liguria; Marco Bucci, sindaco di Genova; Annamaria Furlan, segretario generale Cisl; cardinale Angelo Bagnasco, presidente Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa. Palazzo della Meridiana, salita San Francesco, 4

- Firenze: "Pensiero in azione" XII Forum dei Giovani imprenditori di Confcommercio. Ore 10,00. Salone dei Cinquecento, piazza della Signoria, 2

- Roma: incontro INAPP per la presentazione del Rapporto ESDE della Commissione Europea. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Auditorium INAPP, Corso d'Italia, 33

- Roma: la Sede della Banca d'Italia presenta alla stampa il Rapporto "L'Economia del Lazio - Aggiornamento congiunturale". Ore 11,45. Presso la Sede della Banca d'Italia, Via XX Settembre, 97/E

- Bruxelles: riunione di ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea (Ecofin). Ore 9,00

- New York: evento Prada "Shaping a Sustainable Future Society", terzo incontro culturale sui temi della sostenibilita'. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 interpellanze urgenti (Aula)

