Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 7 febbraio -2

ECONOMIA - Milano: convegno Istat "Imprese che guardano al futuro tra opportunita' e nuove sfide", organizzato in collaborazione con Borsa Italiana. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Paola Pisano, ministro per l'Innovazione tecnologica; Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat; Carlo Robiglio, vice presidente Confindustria e Presidente Piccola Industria; Flavio Valeri, vicepresidente ABI; Carlo Sangalli, Presidente Unioncamere; Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6. - Milano: conferenza stampa di presentazione di "Green Week 2020". Ore 11,00. Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, corso Magenta 59

- Milano: settimo seminario dell'Universita' Cattolica, Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale del ciclo "Banca e Finanza" organizzato con Consob, a.a. 2019-2020 dal titolo "The Structure and Governance of Earnout Payments in M&As". Ore 11,30. Sala Brasca, largo Gemelli, 1

- Torino: presentazione ufficiale del "Gran Premio Parco Valentino". Ore 12,30. Partecipano, tra gli altri, Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte; Andrea Levy, presidente Milano Monza Motor Show. Palazzo Giunta Regione Piemonte. - Bologna: convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Universita' di Bologna "I mondi nuovi della conoscenza e della comunicazione: il game", nell'ambito del progetto "Sicuri si diventa", finalizzato a promuovere salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei percorsi di orientamento a scuola. Ore 9,30. Presso l'Aula Poeti, Strada Maggiore, 45

- Roma: il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri interviene al convegno "Un nuovo bilancio europeo all'altezza delle sfide per l'occupazione, la crescita e la sostenibilita'". Ore 9,30. Camera di Commercio di Roma, Sala Tempio d'Adriano, Piazza di Pietra

- Roma: presentazione del 1 Rapporto "L'Italia Policentrica: il fermento delle citta' intermedie" edito da FrancoAngeli. Ore 10,00. Partecipano, fra gli altri, Pier Paolo Baretta, sottosegretario Ministero Economia e Finanze; Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud. Sala Polifunzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri, largo Chigi, 19

- Roma: evento organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASviS sul confronto degli impegni assunti dall'Italia e dalla comunita' internazionale per valutare i progressi e le iniziative messe in campo a favore dello sviluppo sostenibile. Ore 10,30. Presso la Farnesina

- Napoli: convegno "Il Rilancio del Mezzogiorno parte dai giovani. Commercialisti, Imprese, Universita' a confronto". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. ODCEC, Piazza dei Martiri, 30.

