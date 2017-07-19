Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 7 agosto
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Emak.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Gruppo Mps. Ore 9,00.
- Conference call TXT e-solutions.
- Conference call Generali. Ore 12,30.
- Conference call Unipol. Ore 13,30.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, giugno. Ore 1,30.
- Francia: Tasso di disoccupazione, T2. Ore 7,30.
- Germania: Produzione industriale m/m, giugno. Ore 8,00.
- Germania: Bilancia commerciale destag. Giugno. Ore 8,00.
- Cina: Riserve in valuta estera, luglio. Ore 10,00.
- Stati Uniti: Salari orari m/m, luglio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, luglio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, luglio. Ore 14,30.
ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE SENATO 8,30 e 14,00 Ddl legge elettorale (Affari Costituzionali).
Red-
(RADIOCOR) 04-08-26 19:31:31 (0645) 5 NNNN