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            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 7 agosto

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Emak.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Gruppo Mps. Ore 9,00.

            - Conference call TXT e-solutions.

            - Conference call Generali. Ore 12,30.

            - Conference call Unipol. Ore 13,30.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

            DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, giugno. Ore 1,30.

            - Francia: Tasso di disoccupazione, T2. Ore 7,30.

            - Germania: Produzione industriale m/m, giugno. Ore 8,00.

            - Germania: Bilancia commerciale destag. Giugno. Ore 8,00.

            - Cina: Riserve in valuta estera, luglio. Ore 10,00.

            - Stati Uniti: Salari orari m/m, luglio. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, luglio. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, luglio. Ore 14,30.

            ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

            POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE SENATO 8,30 e 14,00 Ddl legge elettorale (Affari Costituzionali).

            Red-

            (RADIOCOR) 04-08-26 19:31:31 (0645) 5 NNNN

              


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