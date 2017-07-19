Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 6 febbraio

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Sistema, Buzzi, Next Re Siiq.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Banca Sistema.

            - Conference call FinecoBank.

            - Conference call Volksbank. Ore 11,30.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, dicembre. Ore 0,30.

            - Germania: Produzione industriale m/m, dicembre. Ore 8,00.

            - Germania: Bilancia commerciale destag. dicembre. Ore 8,00.

            - Spagna: Produzione industriale a/a, dicembre. Ore 9,00.

            - Stati Uniti: Salari orari m/m, gennaio. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, gennaio. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, gennaio. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim. febbraio.

            Ore 16,00.

            ECONOMIA - Milano: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipa all'inaugurazione di Casa Italia e successivamente si unisce a colazione con i membri del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ore 12,00. Alle ore 17,00, il presidente partecipa al Ricevimento in onore dei Capi di Stato e di Governo dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici Invernali.

            In serata, il presidente Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipano alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Ore 20,00. Presso lo Stadio San Siro.

            POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze e interrogazioni urgenti (Aula).

            Red-

            (RADIOCOR) 03-02-26 19:34:06 (0657) 5 NNNN

              


