Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 6 febbraio
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Sistema, Buzzi, Next Re Siiq.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Banca Sistema.
- Conference call FinecoBank.
- Conference call Volksbank. Ore 11,30.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, dicembre. Ore 0,30.
- Germania: Produzione industriale m/m, dicembre. Ore 8,00.
- Germania: Bilancia commerciale destag. dicembre. Ore 8,00.
- Spagna: Produzione industriale a/a, dicembre. Ore 9,00.
- Stati Uniti: Salari orari m/m, gennaio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, gennaio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, gennaio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim. febbraio.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Milano: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipa all'inaugurazione di Casa Italia e successivamente si unisce a colazione con i membri del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ore 12,00. Alle ore 17,00, il presidente partecipa al Ricevimento in onore dei Capi di Stato e di Governo dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici Invernali.
In serata, il presidente Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipano alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Ore 20,00. Presso lo Stadio San Siro.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze e interrogazioni urgenti (Aula).
