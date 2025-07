Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 4 luglio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: consumi delle famiglie a/a maggio. Ore 1,30.

- Germania: ordini all'industria m/m maggio. Ore 8,00.

- Francia: produzione industriale m/m maggio. Ore 8,45.

- Spagna: Produzione industriale a/a maggio. Ore 9,00.

- Italia: Istat - commercio al dettaglio, maggio. Ore 10,00 - Eurozona: PPI a/a maggio. Ore 11,00. ECONOMIA - Napoli: presentazione del "XII Rapporto Italian Maritime Economy", organizzata da SRM e Intesa Sanpaolo.

Ore 10,00. Presso il museo Gallerie d'Italia. Anche in streaming.

- Roma: il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, e il procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, espongono i contenuti del Protocollo d'intesa firmato dai rispettivi organismi per ottimizzare i controlli sulle indebite percezioni di servizi. Ore 10,30. Presso Palazzo Wedekind.

- Manduria (Ta): si apre l'appuntamento estivo della quinta edizione del "Forum in Masseria", rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. Ore 15,15. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Marina Calderone, ministro del Lavoro; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presso Masseria Li Reni. L'evento si conclude il 6 luglio.

- Saint-Vincent (Ao): nell'ambito della terza edizione del Forum delle Energie Rinnovabili "Renewable Thinking", organizzato da CVA SpA - Compagnia Valdostana delle Acque in collaborazione con The European House - Ambrosetti, panel "Lo scenario energetico e gli impatti sull'industria". Ore 15,45. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Presso Centro Congressi Grand Hotel Billia. - Marina di Scarlino (Gr): evento "Risorse contese - Terre rare, minerali critici e le sfide per una transizione ecologica sostenibile", organizzato da Confindustria Toscana Sud. Ore 17,45. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria (in video collegamento). Presso Yacht Club Marina di Scarlino.

- Maranello (Mo): assemblea Acimit "80 anni e oltre di Made in Italy. Le sfide che attendono i costruttori italiani di macchine tessili". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Nocivelli, vicepresidente Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy (in video collegamento). Presso Museo Ferrari.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

