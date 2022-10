Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 28 ottobre -2

FINANZA - cda Tim per Memorandum of understanding su rete unica.

- Roma: primo seminario del ciclo 'Supervisione finanziaria e sistema sanzionatorio' sul tema "Profili sistematici", organizzato dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, in collaborazione con l'Universita' Bocconi. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Paolo Savona, presidente Consob. Via Claudio Monteverdi, 35 e in streaming.

- Milano: 'premio Eccellenze d'Impresa 2022', su iniziativa di Eccellenze d'Impresa, l'alleanza composta da GEA-Consulenti di direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi SGR, con il patrocinio di Borsa Italiana. Ore 10,30. Piazza degli Affari, 6.

- Roma conferenza stampa di presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos su "Gli Italiani e il Risparmio".

Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Profumo, presidente Acri; Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos. Via del Corso, 267.

- Roma: asta del Tesoro a medio-lungo termine di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu a 5 anni per un importo massimo di 7,5 miliardi. Ore 11,00.

- Milano: conferenza stampa FC Internazionale Milano al termine dell'annuale assemblea dei soci. Ore 12,00.

Palazzo Parigi, corso di Porta Nuova, 1.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Biesse, Civitanavi S., Indel B, Piaggio, Risanamento, Saras.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Eni. Ore 14,00.

- conference call Piaggio. Ore 14,00.

- conference call Saras. Ore 16,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Mediobanca. Ore 10,00. Per bilancio 30/6/22. Via Filodrammatici, 3.

- Torino: assemblea Juventus F.C. Ore 10,00. Per bilancio al 30/06/22. Allianz Stadium.

- Buttrio (Ud): assemblea Danieli & C. Ore 15,00. Per bilancio al 30/06/22, deliberazioni inerenti e conseguenti. Via Nazionale, 41.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: tasso di disoccupazione, sett. Ore 1,30.

- Francia: spese per consumi, sett. Ore 7,30.

- Francia: pil t/t. Ore 8,30.

- Francia: inflazione, sett. Ore 8,45.

- Spagna: inflazione, sett. Ore 9,00.

- Germania: Pil. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, settembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi al consumo, ottobre. Ore 11,00.

- Italia: inflazione, ott. Ore 11,00.

- Italia: Istat - retribuzioni contrattuali, III trimestre. Ore 12,00.

- Belgio: pil t/t. Ore 12,00.

- Germania: inflazione, ott. Ore 14,00.

- Stati Uniti: spesa per consumi, sett. Ore 14,30.

- Stati Uniti: redditi delle famiglie, sett. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, ott.

Ore 16,00.

- Italia: revisione rating DBRS.

ECONOMIA - Vicenza: si conclude 'OSA360', evento per imprenditori in Italia. Fiera di Vicenza.

- Roma: workshop "La tutela del pluralismo informativo in Italia alla prova dell'ecosistema digitale. Dal Testo Unico per la fornitura di Servizi di Media Audiovisivi all'European Media Freedom Act" organizzato dall'Italy Chapter di IIC-International Institute of Communications. Ore 10,00. Presso sede AgCom. via Isonzo, 21/b.

- Origgio (Va): evento "50 anni di impegno nella salute e di valore per il territorio". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vice presidente Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese.

Stabilimento Sanofi, Viale Europa 11.

- Milano: 9a edizione del Premio "Eccellenze d'Impresa".

Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Fabrizio Testa, ceo Borsa Italiana; Pier Carlo Padoan, presidente UniCredit. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6.

- Roma: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni prende parte alla cerimonia celebrativa de "I Giorni della Ricerca" al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ore 11,00.

- Pescara: evento "Europa sotto casa", tappa di Pescara "L'alta formazione degli ITS nel nuovo nel nuovo processo di riforma", organizzato dalla Regione Abruzzo.

Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale Umano.

Piazza della Rinascita.

- Bologna: secondo seminario nazionale "Nuovi orientamenti nell'era dell'incertezza", organizzato da Fondazione Golinelli. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale Umano. Opificio Golinelli.

- Washington: in occasione di "The Transatlantic Investment Committee First US Meeting", panel "How to synchronize efforts and tools to boost industrial co- investments". Ore 20,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. Ambasciata d'Italia a Washington e in streaming.

Red-

(RADIOCOR) 27-10-22 19:15:07 (0738) 5 NNNN