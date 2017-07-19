Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 28 novembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: revisione rating S&P.
- Germania: revisione rating DBRS.
- Giappone: Tasso di disoccupazione, ottobre. Ore 0,30.
- Giappone: Job to applicant ratio, ottobre. Ore 0,30.
- Giappone: Vendite al dettaglio a/a, ottobre. Ore 0,50.
- Giappone: Produzione industriale m/m prelim. ottobre. Ore 0,50.
- Germania: Vendite al dettaglio a/a, ottobre. Ore 8,00.
- Germania: Vendite al dettaglio m/m, ottobre. Ore 8,00.
- Germania: Prezzi import a/a, ottobre. Ore 8,00.
- Francia: PIL t/t finale, T3. Ore 8,45.
- Francia: Spese per consumi m/m, ottobre. Ore 8,45.
- Francia: IPCA a/a prelim. novembre. Ore 8,45.
- Spagna: IPCA a/a prelim. novembre. Ore 9,00.
- Germania: Variazione n. disoccupati, novembre. Ore 9,55.
- Germania: Tasso di disoccupazione, novembre. Ore 9,55.
- Italia: PIL t/t finale, T3. Ore 10,00.
- Italia: PIL a/a finale, T3. Ore 10,00.
- Italia: Istat - Conti economici trimestrali, III trimestre.
Ore 10,00.
- Belgio: PIL t/t finale, T3. Ore 11,00.
- Italia: IPCA a/a prelim. novembre. Ore 11,00.
- Italia: IPCA m/m prelim. novembre. Ore 11,00 - Italia: Istat - Prezzi al consumo, novembre. Ore 11,00.
- Italia: Istat - Commercio estero extra Ue, ottobre, Ore 12,00.
- Germania: IPCA a/a prelim. novembre. Ore 14,00.
- Germania: IPCA m/m prelim. novembre. Ore 14,00.
- Germania: CPI (Lander) a/a prelim. novembre. Ore 14,00.
- Germania: CPI (Lander) m/m prelim. novembre. Ore 14,00.
- Stati Uniti: PMI (Chicago), novembre. Ore 15,45.
ECONOMIA - Milano: si conclude "Regeneration 20|30 Forum", promosso dalla Regenerative Society Foundation, con l'obiettivo di condividere conoscenze e strumenti per accompagnare imprese e societa' verso un nuovo modello rigenerativo. Ore 9,00.
Presso la Triennale.
- Bologna: nell'ambito della tre giorni degli Stati Generali della Ripartenza, evento "L'innovazione nel mondo delle imprese", organizzato dall'Osservatorio Riparte l'Italia. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Presso il Palazzo della Residenza, via Farini 22.
Anche in streaming.
- Bari: assemblea 2025 di Confindustria Bari-BAT "Ambizioni - il futuro si crea", e proclamazione della Capitale della Cultura d'Impresa 2026. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso lo stabilimento Baker Hughes.
- Cagliari: evento celebrativo del centenario di Confindustria Sardegna Meridionale "100 anni per le imprese: produciamo futuro in Sardegna". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria (in videocollegamento). Presso il Centro Congressi Fiera Cagliari, piazza Efisio Puddu.
- Matera: assemblea 2025 di Confindustria Basilicata "Innovazione, competitivita' e competenze: la scommessa industriale della Basilicata e del Mezzogiorno". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Una Hotels MH Matera. Anche in streaming.
- Roma: evento di presentazione della X edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Ore 17,00.
Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste (videomessaggio). Presso Villa Madama.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 25-11-25 19:37:29 (0712) 5 NNNN