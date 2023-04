Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 28 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: BasicNet, Next RE.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Trieste: assemblea Generali. Ore 9,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina componente Cda, nomina e compenso collegio sindacale per il periodo 2023-25. Piazza Duca degli Abruzzi, 1.

- Milano: assemblea Cir. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina del cda e Collegio Sindacale. Via Ciovassino, 1.

- Milano: assemblea Banca Sistema. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina Collegio Sindacale. Largo Augusto, 1/A angolo via Verziere, 13.

- Travagliato (Bs): assemblea Antares Vision. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22,. Via del Ferro, 16.

- Torino: assemblea Intesa Sanpaolo. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22. Corso Inghilterra, 3.

- Reggio Emilia: assemblea Emak. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22, proposta autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Piazza Martiri del VII Luglio, 3.

- Reggio Emilia: assemblea Cellularline. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina cda e collegio sindacale. Via G.

Lambrakis, 1/A.

- Reggio Emilia: assemblea ordinaria e straordinaria Interpump Group. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/22.

Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via G. B. Vico, 2.

- Sarroch (CA): assemblea ordinaria e straordinaria Saras.

Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/22. Parte straordinaria: modifiche statutarie. SS. 195 Sulcitana, Km 19.

- Milano: assemblea Industrie De Nora. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22. Via Leonardo Bistolfi,35. - Bologna: assemblea Unipol Gruppo. Ore 10,30. Per bilancio al 31/12/22. Via Stalingrado, 37.

- Ospitaletto (BS): assemblea Sabaf. Ore 10,30. Per bilancio al 31/12/22. Via dei Carpini, 1.

- Imola (Bo): assemblea Irce. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina collegio sindacale. Via Lasie, 12/A.

- Roma: assemblea Avio. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina cda e collegio sindacale. Via Leonida Bissolati, 76.

- Milano: assemblea DiaSorin. Per bilancio al 31/12/22. Ore 12,00. Via Agnello, 18.

- Roma: assemblea Enav. Ore 12,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina componenti cda, nomina cda. Via Salaria, 71.

- Assemblea ordinaria e straordinaria Intercos. Ore 14,30.

Parte ordinaria: bilancio al 31/12/22. Parte straordinaria: proposta aumento capitale sociale, modifiche statutarie - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Gabetti Property Solutions. Ore 15,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/22, nomina cda. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Bernardo Quaranta, 40.

- Roma: assemblea Garofalo Health Care. Ore 15,00. Per bilancio al 31/12/22. Piazzale delle Belle Arti, 6.

- Sovicille (Si): assemblea ordinaria e straordinaria Philogen. Ore 15,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/22.

Parte straordinaria: modifiche statutarie. Loc. Bellaria, 35.

- Rimini: assemblea Italian Exhibition Group. Ore 16,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina collegio sindacale. Via Emilia, 155.

- Marina di Carrara: assemblea The Italian Sea Group. Ore 17,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina cda e collegio sindacale. Viale C. Colombo, 4 bis.

- DATI MACROECONOMICI - Giappone: tasso di disoccupazione, mar. Ore 1,30.

- Giappone: vendite al dettaglio a/a, mar. Ore 1,50.

- Giappone: produzione industriale m/m, mar. Ore 1,50.

- Francia: Pil t/t. Ore 7,30.

- Francia: spese per consumi, mar. Ore 7,30.

- Germania: Pil. Ore 8,00.

- Germania: prezzi import, mar. Ore 8,00.

- Francia: inflazione, apr. Ore 8,45.

- Italia: Istat - stima preliminare del Pil, I trimestre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - retribuzioni contrattuali, I trimestre. Ore 11,00.

- Italia: Istat - fatturato dell'industria, febbraio. Ore 12,00.

- Germania: inflazione, apr. Ore 14,00.

- Stati Uniti: costo del lavoro. Ore 14,30.

- Stati Uniti: spesa per consumi, mar. Ore 14,30.

- Stati Uniti: redditi delle famiglie, mar. Ore 14,30.

- Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan) finale, apr. Ore 16,00.

- Italia: revisione rating DBRS.

- Francia: revisione rating Fitch.

ECONOMIA - Stoccolma: riunione informale Eurogruppo. Ore 9,00. Segue alle ore 15,00 riunione Ecofin.

- Roma: incontro Consob "Corporate governance, sostenibilita' e dialogo con gli azionisti". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Paolo Savona, presidente Consob; Patrizia Grieco, presidente Assonime; Lucia Calvosa, presidente Comitato Italiano per la Corporate Governance. Via C. Monteverdi. 35.

- Roma: evento di presentazione della Giornata della Ristorazione Italiana, promossa da FIPE-Confcommercio. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste (in videocollegamento); Daniela Santanche', ministro del Turismo (in videocollegamento); Lino Enrico Stoppani, presidente FIPE-Confcommercio. Via Vittorio Veneto, 33.

- Vanzago (MI): evento BPER Banca - WWF "Nature talk". Ore 10,30. Cascina Gabrina.

- webinar Uncem 'Territorio in dialogo, quale organizzazione per gli Enti montani e sovracomunali'. Ore 10,30.

ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 interpellanze urgenti (Aula) 10,00 Dl migranti (Affari costituzionali).

