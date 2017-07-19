Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 27 febbraio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Sogefi, TXT e-solutions.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea I Grandi Viaggi, per approvazione bilancio al 31 ottobre 2025, destinazione utili di esercizio. Ore 10,00.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Vendite al dettaglio a/a, gennaio. Ore 0,50.

- Giappone: Produzione industriale m/m prelim. gennaio. Ore 0,50.

- Germania: Prezzi import a/a, gennaio. Ore 8,00.

- Francia: Spese per consumi m/m, gennaio. Ore 8,45.

- Francia: IPCA a/a prelim. febbraio. Ore 8,45.

- Francia: PIL t/t finale, T1. Ore 8,45.

- Spagna: IPCA a/a prelim. febbraio. Ore 9,00.

- Germania: Variazione n. disoccupati, febbraio. Ore 9,55.

- Germania: Tasso di disoccupazione, febbraio. Ore 9,55.

- Italia: Istat - fatturato dell'industria e dei servizi, dicembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - commercio estero extra Ue, gennaio. Ore 11,00.

- Belgio: PIL t/t finale, T4. Ore 11,00.

- Germania: IPCA a/a prelim. febbraio. Ore 14,00.

- Germania: IPCA m/m prelim. febbraio. Ore 14,00.

- Germania: CPI (Lander) a/a prelim. febbraio. Ore 14,00.

- Germania: CPI (Lander) m/m prelim. febbraio. Ore 14,00.

- Stati Uniti: PPI m/m, gennaio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, gennaio.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: PMI (Chicago), febbraio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Spesa in costruzioni, dicembre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: si conclude la terza edizione dell'Italian Investment Council 2026 by Remind, iniziativa promossa da Remind, Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione. Presso Palazzo Generali, piazza Venezia 11.

- Roma: vertice europeo su regole, fiducia e innovazione nei luoghi di lavoro "IA e Lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunita'", organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Inps e Inail. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Paolo Benanti, presidente del Comitato etico dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro; Gabriele Fava, presidente Inps; Bruno Frattasi, direttore generale Acn; Maurizio Marchesini, vicepresidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano; a seguire, nella sala Angiolillo di Palazzo Wedekind (sede Inps) e nel Parlamentino di Palazzo Brasini (sede Inail).

- Francavilla al Mare (Ch): evento "Coraggio. Decidere oggi il lavoro e il Paese di domani", organizzato dal Comitato Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori Confindustria. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, presidente G.I. Confindustria e vicepresidente Confindustria.

- Firenze: evento "Manifattura delle Idee: un futuro per l'Italia e per l'Europa", organizzato dall'on. Dario Nardella. Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

Presso Manifattura Tabacchi, via delle Cascine 35.

- Arona (No): "Stati Generali dell'Economia 2026", evento promosso dall'on. Alberto Luigi Gusmeroli, dalla Lega cittadina di Arona e dalla Lega provinciale di Novara. Ore 20,45.

Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Flavio Cattaneo, a.d. e d.g.

Enel. Presso il Teatro San Carlo.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

