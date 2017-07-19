Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 26 settembre

            FINANZA - Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni, CcTeu e BTp Green per un importo massimo di 8,75 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

            - Venezia: Npl Meeting Edizione 2025, una giornata di confronto, networking e riflessione sul mondo dei crediti deteriorati, organizzata da Banca Ifis. Partecipa, tra gli altri, Jeffrey Sachs, economista e saggista statunitense.

            Presso Villa Furstenberg.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Bastogi, Danieli & C., Eems, Juventus F.C.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

            DATI MACROECONOMICI - Francia: revisione rating Fitch.

            - Spagna: PIL t/t finale, T2. Ore 9,00.

            - Italia: Istat - Fiducia dei consumatori e delle imprese, settembre. Ore 10,00.

            - Stati Uniti: Deflatore consumi (core) m/m, agosto. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Deflatore consumi a/a, agosto. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) m/m, agosto. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Deflatore consumi (core) a/a, agosto. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Redditi delle famiglie m/m, agosto. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, settembre. Ore 16,00.

            ECONOMIA - Venezia: si apre il convegno "Mitigare o adattarsi: Strategie per il Climate Change". Presso Sestiere Castello, Campo Della Tana 2169/F. L'evento si conclude domani.

            - Padova: evento "Veneto connesso: accessibilita' ai corridoi europei e strategie per la logistica del futuro", organizzato da Unioncamere Veneto e Uniontrasporti. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Piazza Giacomo Zanellato, 23.

            - Civitavecchia (Rm): si conclude la terza edizione del Forum internazionale "Risorsa Mare", organizzato da Teha Group con il patrocinio del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Ore 9,45. Partecipa, tra gli altri, Nello Musumeci, ministro per le Politiche del mare.

            Presso l'Autorita' di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Molo Vespucci.

            POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

            Red-

            Red-

(RADIOCOR) 24-09-25 07:20:10 (0008)PA 5 NNNN

              
            Eems
            Bastogi Spa 0,748
            Banca Ifis 23,06


