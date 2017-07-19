Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 26 settembre
FINANZA - Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni, CcTeu e BTp Green per un importo massimo di 8,75 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.
- Venezia: Npl Meeting Edizione 2025, una giornata di confronto, networking e riflessione sul mondo dei crediti deteriorati, organizzata da Banca Ifis. Partecipa, tra gli altri, Jeffrey Sachs, economista e saggista statunitense.
Presso Villa Furstenberg.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Bastogi, Danieli & C., Eems, Juventus F.C.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Francia: revisione rating Fitch.
- Spagna: PIL t/t finale, T2. Ore 9,00.
- Italia: Istat - Fiducia dei consumatori e delle imprese, settembre. Ore 10,00.
- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) m/m, agosto. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Deflatore consumi a/a, agosto. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) m/m, agosto. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) a/a, agosto. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Redditi delle famiglie m/m, agosto. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, settembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Venezia: si apre il convegno "Mitigare o adattarsi: Strategie per il Climate Change". Presso Sestiere Castello, Campo Della Tana 2169/F. L'evento si conclude domani.
- Padova: evento "Veneto connesso: accessibilita' ai corridoi europei e strategie per la logistica del futuro", organizzato da Unioncamere Veneto e Uniontrasporti. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Piazza Giacomo Zanellato, 23.
- Civitavecchia (Rm): si conclude la terza edizione del Forum internazionale "Risorsa Mare", organizzato da Teha Group con il patrocinio del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Ore 9,45. Partecipa, tra gli altri, Nello Musumeci, ministro per le Politiche del mare.
Presso l'Autorita' di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Molo Vespucci.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).
