Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 26 maggio

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BoT semestrali per 6 miliardi di euro.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: vendite al dettaglio, aprile. Ore 8,00.

- Francia: fiducia consumatori, aprile. Ore 8,00.

- Italia: fiducia delle imprese, maggio. Ore 10,00.

- Italia: fiducia consumatori, maggio. Ore 10,00.

- Stati Uniti: ordinativi, beni durevoli. Ore 14,30.

- Stati Uniti: bilancia commerciale dei beni prelim., aprile.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: ordinativi beni durevoli ex trasp., aprile.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: deflatore consumi, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: spesa per consumi, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: redditi delle famiglie, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan) finale, maggio.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Trento: nell'ambito della XVIII edizione del Festival dell'Economia, organizzato da Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing, evento "Turismo, la scommessa e' pianificarne lo sviluppo" con la partecipazione del ministro del Turismo, Daniela Santanche'. Ore 10,30. Presso Palazzo Geremia. Alle ore 11,30 evento "Come cambia il Pnrr, a partire da energia e fondi di coesione" con la partecipazione del ministro per gli Affari europei, politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto. Presso Filarmonica.

Alle ore 12,00 evento "L'Italia che vorrei" con la partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Presso Teatro Sociale. Alle ore 14,00 evento "Pubblica amministrazione e rivoluzione digitale" con la partecipazione del ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. Presso Teatro Sociale. Alle ore 14,00 evento "West meets East? A New Paradigm for Peace - L'Ovest incontra l'Est? Un nuovo paradigma per la pace" con la partecipazione di Jeffrey Sachs, president, UN Sustainable Development Solutions Network.

Presso Regione. Alle ore 14,30 evento "Beni culturali come miniera d'Italia" con la partecipazione del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Presso Filarmonica. Alle ore 15,00 evento "Semplificazione normativa e presidenzialismo come leve per la crescita dell'Italia" con la partecipazione del ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Presso Sala Depero. Alle ore 19,15 evento "L'Italia e la transizione energetica" con la partecipazione del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Presso Regione.

- Roma: conferenza stampa Istat per illustrare i dati definitivi sulle cause dei decessi avvenuti in Italia nell'intero anno 2020. Ore 11,00. Via Balbo, 16.

- Genova: termina il Mare Global Forum organizzato da Centro Giuseppe Bono Seacs 'A Genova le fondamenta per la casa comune del mare', con il patrocinio del Comune di Genova. Palazzo Tursi.

- Roma: conferenza stampa al termine del V Economic Forum Confindustria Medef. Ore 12,50. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Viale dell'Astronomia, 30.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 Interpellanze urgenti (Aula).

