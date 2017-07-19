Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 26 giugno
FINANZA - Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo massimo di 9 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Softlab, per approvazione bilancio 2025. Ore 11,00.
In streaming.
- Padova: assemblea Sit, per approvazione bilancio 2025, destinazione risultato d'esercizio, nomina cda, nomina collegio sindacale. Ore 10,30. Viale dell'Industria, 34.
DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - stima preliminare del Pil e dell'occupazione territoriale, anno 2025. Ore 10,00.
- Italia: Istat - fiducia dei consumatori e delle imprese, giugno. Ore 11,00.
- Italia: Istat - commercio estero extra Ue, maggio. Ore 12,00.
- Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim. maggio.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, giugno.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Verona: si conclude la sesta edizione della Summer school di Cantieri ViceVersa "La transizione ecologica del Terzo settore e gli strumenti finanziari e assicurativi a supporto di questo percorso", iniziativa promossa dal Forum Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile. Ore 9,30. Presso 311 Verona, Lungadige Galtarossa 21.
- Castiglione Messer Marino (Ch): celebrazione del completamento dei lavori di repowering che hanno interessato l'intero parco eolico del Gruppo Edison in Abruzzo. Ore 10,30.
- Milano: evento "Competere, innovare, crescere: la nuova stagione dei distretti industriali", organizzato da Intesa Sanpaolo. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Gian Maria Gros- Pietro, presidente Intesa Sanpaolo. Piazza Belgioioso, 1.
- Pescara: terza edizione del "Forum Abruzzo sostenibile - La rivoluzione della logistica", organizzato da Confindustria Abruzzo medio Adriatico e Rete Imprese per la Sostenibilita'.
Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Mario Zanetti, special advisor Confindustria per l'Economia del Mare (in videocollegamento).
Presso Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, via Raiale 110/bis.
- Potenza: assemblea Confindustria Basilicata "Basilicata al centro del futuro. Investire, Restare, Crescere". Ore 15,30.
Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Park Hotel, via delle Primule.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl riforma elettorale (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 23-06-26 19:40:46 (0757) 5 NNNN