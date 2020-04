Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 24 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: BB Biotech, Cir, Credito Valtellinese. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Credito Valtellinese. Ore 9,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/19. Parte straordinaria: Raggruppamento azioni ordinarie di Credito Valtellinese. Delibere inerenti e conseguenti. Corso Magenta, 59. - Milano: assemblea Amplifon. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/19, acquisto/disposizione di azioni proprie. Via Ripamonti, 131/133. - Milano: assemblea Alkemy. Ore 15,00. Per bilancio al 31/12/19. Via Mario Pagano, 65. - Verona: assemblea straordinaria Cattolica Assicurazioni. Ore 8,30. Per nuove regole di governo societario, modifiche statutarie. Lungadige Cangrande, 16. - Reggio Emilia: assemblea Cellularline. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/19, nomina cda e collegio sindacale. Via G. Lambrakis, 1. - Roma: assemblea Caltagirone. Ore 12,00. Per bilancio al 31/12/19, nomina collegio sindacale. Via Barberini, 28. DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di marzo sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa. Ore 8,00. - Italia: Istat - Fiducia dei consumatori e delle imprese, aprile. Ore 10,00. - Italia: revisione rating S&P. - Gran Bretagna: revisione rating S&P - Giappone: prezzi al consumo, marzo. Ore 1,30. - Germania: Ifo, aprile. Ore 10,00. - Stati Uniti: ordini beni durevoli, marzo. Ore 14,30. - Belgio: indici ciclico BNB, aprile. Ore 15,00. - Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan), aprile. Ore 16,00. ECONOMIA - convegno streaming online di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Internet Media 'Internet advertising: tra creativita' e innovazione'. Ore 9,30. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 audizioni Cgil, Cisl, Uil, Ugl; Cia, Coldiretti, Confagricoltura; Confartigianato, Cna; Confcommercio, Confesercenti; Consiglio dottori commercialisti, Consiglio consulenti lavoro, su Dl imprese(Finanze e Attivita' produttive) 10,00 Dlgs mercato interno gas; Dlgs protezione cancerogeni; Dlgs Euratom; Dlgs efficienza energetica (Politiche Ue) 11,00 risoluzioni su sostegno artisti, cultura, sport ed editoria per emergenza Covid-19 (Cultura) 12,00 question time Salute su Covid-19 (Affari sociali) 15,00 audizione ministro Universita', Gaetano Manfredi, su iniziative Covid-19 (Cultura) Red-

