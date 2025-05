Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 23 maggio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Bestbe.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Indel B, per approvazione bilancio 2024, destinazione utile di esercizio. Ore 11,00. In streaming.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, aprile. Ore 1,30.

- Giappone: CPI (naz.) a/a, aprile. Ore 1,30.

- Germania: PIL s.a. t/t dettagliato, T1. Ore 8,00.

- Germania: PIL s.a. a/a dettagliato, T1. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, aprile. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, aprile. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia consumatori, maggio. Ore 8,45.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann.), aprile. Ore 16,00.

ECONOMIA - Modena: seminario "Terzo settore e capitale umano, quale contributo dalla formazione universitaria?". Ore 9,00. Presso l'Auditorium della Fondazione Marco Biagi.

- Arezzo: evento "Una transizione ecologica giusta e raggiungibile", organizzato da Estra. Ore 9,45. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Roberto Cingolani, a.d e d.g. Leonardo; Francesco Macri', presidente esecutivo Gruppo Estra. Via Lazzaro Spallanzani, 23. Anche in streaming.

- Trento: prosegue la XX edizione del Festival dell'Economia organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Alle ore 9,30 "L'arma, il valore della legalita' e l'esperienza internazionale", con la partecipazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo. Presso Palazzo della Provincia - Sala Depero. Alle ore 10,30 "L'economia nelle nuove frontiere dell'Occidente", con la partecipazione del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Presso Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza. Alle ore 11,15 "Competitivita' da aumentare e come riuscirci", con la partecipazione del ministro degli Affari europei, Politiche di coesione e Piano nazionale di ripresa e resilienza, Tommaso Foti. Presso Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza. Alle ore 12,30 "L'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro", con la partecipazione del ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, Marina Calderone. Presso Palazzo della Provincia - Sala Depero. Alle ore 15,00 "Autonomie e Stati nazionali", con la partecipazione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Presso Teatro Sociale. Alle ore 15,45 "Lo sport, l'economia e il sistema dei valori", con la partecipazione del ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi. Presso Palazzo della Provincia - Sala Depero. Alle ore 16,30 "La macchina dello Stato alla prova dell'innovazione e del merito", con la partecipazione del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Presso Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza. Alle ore 18,15 l'Aspenia Talk "La nuova eta' nucleare. Rischi e opportunita'", organizzato da Aspen Institute Italia. Presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia.

- Dogliani (Cn): si apre la XIV edizione del Festival della TV. Ore 10,30. L'evento si conclude il 25 maggio.

- Milano: presentazione del rapporto 2025 Y-Report, organizzato da Var Group insieme al suo centro di competenza per la cybersecurity Yarix. Ore 11,00. Via Privata Fratelli Gabba, 7B.

- Biella: evento organizzato da A2A "Transizione ESG: un'impresa comune" - Presentazione del Bilancio di Sostenibilita' Territoriale Piemonte. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Presso Palazzo Gromo Losa.

- Trento: prosegue il Festival dell'Economia 2025, XX edizione "Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio", organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Alle ore 12,00 "Piano Mattei, risultati raggiunti e progetti per l'Africa". Partecipa, tra gli altri, Marco Elio Rottigni, d.g. Abi. Via Giuseppe Verdi, 30. I lavori terminano il 25 maggio.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 21-05-25 07:20:10 (0008)PA 5 NNNN