Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 23 giugno -2

FINANZA - Milano: evento Believe, organizzato da illimity, dedicato all'energy. Ore 9,00. Piazza Gae Aulenti, 10.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: inflazione nazionale, a/a, maggio. Ore 1,30.

- Giappone: inflazione nazionale ex-alim, freschi a/a, maggio. Ore 1,30.

- Giappone: Pmi manifatturiero preliminare, giugno. Ore 2,30.

- Olanda: Pil t/t finale T1 preliminare. Ore 6,30.

- Gran Bretagna: vendite al dettaglio a/a, maggio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 8,00.

- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al primo trimestre sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa. Ore 8,00.

- Spagna: Pil t/t finale T1 preliminare. Ore 9,00 - Francia: Pmi servizi preliminare, giugno. Ore 9,15.

- Francia: Pmi manifatturiero preliminare, giugno. Ore 9,15 - Germania: Pmi servizi preliminare, giugno. Ore 9,30.

- Germania: Pmi manifatturiero preliminare giugno. Ore 9,30.

- Italia: Istat - prezzi delle abitazioni, I trimestre 2023. Ore 10,00.

- Eurozona: Pmi servizi preliminari, giugno. Ore 10,00.

- Eurozona: Pmi composito preliminare, giugno. Ore 10,00.

- Eurozona: Pmi manifatturiero preliminare, giugno. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: Pmi servizi preliminari, giugno. Ore 10,30.

- Belgio: indice ciclico BNB, giugno. Ore 15,00.

- Stati Uniti: markit Pmi Servizi preliminari, giugno.

Ore 15,45.

- Stati Uniti: markit Pmi Manif. preliminari, giugno.

Ore 15,45.

- Stati Uniti: markit Pmi composito preliminari, giugno.

Ore 15,45.

ECONOMIA - Milano: cerimonia militare per il 249 anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Via Melchiorre Gioia, 5.

- Milano: si conclude la conferenza 2023 della Rete Italiana del Fotovoltaico organizzata con il supporto del progetto MUSA. Ore 10,00. Piazza della Scienza, 4.

- Rapallo (Ge): si apre il 52 Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria "Nuova Frontiera.

Direzione 5.0". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Hotel Excelsior Palace. I lavori terminano domani. Anche in streaming.

- Vercelli: inaugurazione dell'impianto di rigenerazione del legno di IREN. Ore 9,45. Via Cesare Libano.

- Roma: incontro sul presente e sul futuro delle terme in Italia. Ore 9,15. Partecipano tra gli altri, Orazio Schillaci, ministro della Salute; Daniela Santanche', ministra del Turismo. Via di Ripetta, 190.

- Treviso: tavola rotonda "Sostenibilita' retail opportunita'& futuro", organizzato da Extreme con il patrocinio di Confindustria Veneto Est. Ore 17,30.

Palazzo Iacomelli.

- Bologna: presentazione del l volume "La fabbrica in carcere e il lavoro all'esterno: uno studio di caso su Fare Impresa in Dozza" di Valerio Pascali e Alvise Sbraccia. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vice presidente Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese. Via Speranza, 42.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 Dl lavoro, Relazione su missioni internazionali, Ddl codice proprieta' industriale, Pdl prevenzione dispersione scolastica (Aula).

